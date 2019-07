L’Aragó reclama a Catalunya una solució als atacs de Goiat

El govern de l’Aragó ha demanat al de Catalunya que es faci càrrec de l’ós Goiat. El conseller aragonès de Desenvolupament Rural i Sostenibilitat, Joaquín Olona, va fer-li arribar una carta al seu homòleg en matèria de sostenibilitat, Damià Calvet, en què va expressar-li el «malestar» que hi ha al territori per l’activitat de l’animal.

A la missiva, Olona va recordar «l’historial conflictiu» de Goiat i, especialment, el fet que aquest exemplar va ser alliberat per la Generalitat malgrat tractar-se d’una mesura rebutjada fins i tot pels mateixos ramaders de l’Alt Pirineu català. El dirigent aragonès va subratllar que el govern del qual forma part «no comparteix les decisions polítiques que van dur a l’elaboració del programa d’alliberament d’óssos» i que, per això, el seu executiu actualment «no participa ni col·labora» en el projecte Piros Life ni hi dona suport.

Des de Territori i Sostenibilitat asseguren que Calvet respondrà la carta en els propers dies

Per aquest motiu, Olona considera que són les autoritats catalanes les que han de fer-se càrrec de l’ós i resoldre els problemes que causa l’animal. Aquest toc d’atenció arriba després que en les darreres setmanes Goiat s’hagi desplaçat cap al territori del Pirineu aragonès i hi hagi protagonitzat diversos atacs contra el bestiar i contra ruscos d’abelles, de la mateixa manera que ja ha succeït a Catalunya, concretament al Pallars Sobirà i l’Aran, i a l’Arieja.

En mans de la comissió de treball

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat va confirmar, en declaracions a l’ACN, haver rebut la carta però va emmarcar la qüestió «en la comissió de treball sobre l’ós», que reuneix les diferents administracions implicades, entre les quals hi ha les de Catalunya i l’Aragó però també Navarra i els governs espanyol i francès. Les mateixes fonts van indicar que el conseller Calvet respondrà la carta del seu homòleg aragonès en els propers dies.

Preocupació dels ramaders

El passat 29 de juny més d’un centenar de ramaders d’arreu dels Pirineus, entre els quals hi havia professionals aragonesos, van organitzar una concentració per mostrar el seu rebuig a la presència no només de Goiat sinó també de tots els altres óssos alliberats en els darrers anys. En aquella ocasió, la trobada va fer-se a Llessui per denunciar que aquesta zona ha quedat exclosa de l’àrea de protecció d’animals malgrat tractar-se d’un dels indrets on es concentra més bestiar a l’estiu: més de 25.000 exemplars entre ovelles, vaques i cavalls.

El col·lectiu ramader rebutja la presència d’animals salvatges pel seu perjudici sobre el bestiar i les pastures

De fet, el col·lectiu ramader fa un balanç totalment negatiu del programa Piros Life, ja que el veuen «incompatible» amb la seva activitat. Durant la concentració, van advertir que la presència tant de l’ós com d’altres animals salvatges «condiciona la continuïtat de moltes explotacions ramaderes» i el dia a dia de molts pagesos. En aquest sentit, van indicar que els atacs de l’ós poden provocar l’abandonament de les pastures d’estiu, la pèrdua de biodiversitat i l’augment del risc d’incendis al Pirineu.