Tal dia com avui de fa 6 anys

El Tour no va començar gaire bé per a Purito, que es va deixar temps als Pirineus. Després va arribar l’assignatura pendent, la contrarellotge, i va començar la revolució silenciosa. Quan van acostar-se els Alps va donar un recital, es va convertir en una màquina de batallar i va restar temps als seus rivals fins assolir el tercer lloc.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació