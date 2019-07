Una ciclista accidentada a Pal pateix diversos traumatismes

A banda d’aquesta intervenció, els bombers van haver de fer tres sortides més en helicòpter durant la jornada d’ahir, dos més a Pal per un parell més d’accidents a les instal·lacions del Bike Park i una tercera per rescatar un voluntari de l’Andorra Ultra Trail Vallnord que havia caigut.

Una dona de 40 anys va patir ahir un accident al Vallnord Bike Park la Massana i va haver de ser evacuada en helicòpter per garantir la seguretat del seu trasllat fins a l’hospital. Tal com van informar des de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, l’accidentada presentava un traumatisme cranioencefàlic i múltiples fractures i després de ser intervinguda seguia ingressada a l’UCI.

Per El Periòdic

