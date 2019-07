Satisfacció entre els hotelers d’Ordino per l’Andorra Ultra Trail

L’Andorra Ultra Trail Vallnord un altre any, ha servit per desestacionalitzar el turisme. En aquest sentit, els hotels d’Ordino van firmar un ple absolut aquest cap de setmana, de manera que l’ocupació va ser del 100% a tots els establiments, sobretot la nit de dissabte. La Massana també va aconseguir molt bones dades. En aquest sentit, segons van comentar des de l’Hotel Santa Bàrbara de la Vall d’Ordino, l’Hotel Coma i l’Hotel Ordino, la situació va ser de «complet». «Hi ha hagut més gent, més cotxes i, en general, més de tot, crec que és molta feina, nosaltres hem estat a 100% d’ocupació» va remarcar Emília, d’aquest darrer establiment.

Així mateix, des de l’Oficina de Turisme de la Massana, van explicar que «ha sigut un cap de setmana molt similar a qualsevol altre del mes de juliol». Sobretot, han rebut visitants «per a la Serenalla Market, però també hi ha hagut alguna persona que s’ha acostat aquí a demanar com arribar a Ordino en bus per anar a veure l’Andorra Ultra Trail». Tot i això, van assegurar que sí que hi ha hagut diversos clients allotjats a la parròquia. L’Hotel Màgic de la Massana va comentar que «hem tingut moltes reserves durant aquest cap de setmana, bastants eren corredors i acompanyants». «Els dos dies forts han sigut divendres i dissabte, sobretot aquest últim, en què les xifres d’ocupació han sigut altíssimes i només teníem una habitació lliure», afegia. L’Hotel del Pui va indicar que aquest any «només hi havia dos clients que participaven a l’Andorra Ultra Trail, perquè tenim poques habitacions, només 39 places, i aquest any ha coincidit que 25 estaven ocupades per uns excursionistes que venien a passar-hi el cap de setmana».

Pel que fa als restaurants, les opinions van ser diverses. L’Eva, del bar Quim, va explicar que «ha estat un èxit». Així mateix, Pilar, del Racó Burgués, va assegurar que «aquests dies es noten molt, sobretot per la nostra part» i va remarcar que «hem notat més gent que l’any passat, hem tingut el doble de feina i s’agraeix en aquesta època de l’any, estic molt contenta».

Per una altra banda, Mario, del Topic, va explicar que «hi ha més gent però gasten menys, perquè són esportistes». A més, va subratllar que «hi ha menys gent que l’any passat» i que «en tot cas, si fos una concentració de motociclistes, seria diferent, perquè gasten més i no estan a dieta». En aquesta línia es va manifestar Sophie, del restaurant de l’Hotel Coma, que va acollir una bona part dels esportistes que van competir aquest cap de setmana i dels seus acompanyants: «Tenim molta menys gent que l’any passat, el canvi de dates s’ha notat molt». A més, va reiterar que «molta gent es queda a les furgonetes, menjant entrepans». «L’any passat vam enganxar la cursa amb el Roser i això va fer que l’Ultra es notés molt, creiem que aquest any ha estat fluixa», sentenciava.

Satisfacció de l’organització

Lídia Martínez, directora de l’esdeveniment va explicar que «la gent ha estat molt contenta, tot i la calor». «Ens han transmès la satisfacció i ens alegrem», remarcava i recordava que «hem fet rècord d’inscrits, 3.390 de 50 països». «Ha vingut més gent que l’any passat, no feia tan bon temps, és la meva impressió», sentenciava.

Els vencedors

José Manuel i Mario Rodríguez es van imposar a l’Eufòria mentre que Sergio Tejero i Sílvia Trigueros van guanyar la Ronda dels Cims, Tiago Cantante i Clàudia Tremps, la Celestrail i Víctor del Águila i Sabrina Solana, la Mític. Pel que fa a la Marató dels Cims, la victòria va ser per Albert Escales i Caitlin Fielder.