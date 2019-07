Èxit rotund de la segona Gran Fondo Andorra

Així, esport i bon ambient es van donar la mà en una solejada jornada on els ciclistes van vestir el mallot oficial de la marxa, símbol de distinció de les proves Gran Fondo. La marxa va culminar amb un gran àpat popular al voltant de Naturlandia.

Des de primera hora del matí, a les 9.15 hores, i en sortides esglaonades per garantir gaudir còmodament del recorregut, els esportistes van prendre la sortida per completar la prova a través de les muntanyes i valls del Principat.

La segona edició de la Gran Fondo Andorra MTB va ser un èxit. 1.400 ciclistes es van citar a la Cota 2.000 de Naturlandia per viure, en primera persona, la marxa. Aquesta estrenava format, amb la incorporació d’una nova distància, la de 24 quilòmetres, a les ja existents de 45 i de 93 km. Tot un encert que va permetre donar cabuda a aquells que estan iniciant-se a la bicicleta.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació