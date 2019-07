Vinyes i Mercader es tornen a coronar en categoria N5

Joan Vinyes-Jordi Mercader (Suzuki Swift R+ N5) van vèncer la categoria N5, a més de situar-se en la cinquena posició de la classificació absoluta en el 50è Ral·li de Ferrol, sisena prova del calendari del Campionat d’Espanya de Ral·lis d’asfalt (CERA).

Amb aquest excel·lent resultat, l’equip Suzuki Motor Ibèrica completa amb èxit el pas del CERA 2019 per Galícia. En les tres proves disputades han aconseguit situar-se en el top cinc, a més d’estar en un podi absolut, Ourense, i vèncer en dues ocasions a la categoria N5, a Ourense i Ferrol.

Els problemes típics per als participants de la tercera prova gallega del CERA van venir per part de la climatologia, sobretot el dissabte. Els moments previs a l’inici de la segona etapa, la pluja va aparèixer en diversos escenaris del ral·li, de manera més o menys intensa. A partir de mig matí del mateix dissabte, la situació es va normalitzar i les temperatures van tornar a ser agradables fins al final de la prova.

«Estic molt satisfet per estar aquí i continuar sumant punts en les diferents classificacions, tant de la marca (Suzuki) com nostres. Lamentar també la mala sort dels nostres companys d’equip, Pardo-Pérez, que van haver de deixar el ral·li en els primers compassos d’aquest». Una vegada superades les tres cites gallegues del CERA, els participants habituals d’aquest certamen inicien un període de vacances que s’allargarà fins a mitjans de setembre.

El 2020, en r4

De cara al 2020 el vehicle amb el qual competiran els pilots de l’equip serà el Suzuki Swift Ral·li S R4 amb el kit d’Oreca. La intenció de la marca és continuar competint en el CERA, però estudiar les diferents possibilitats que se li obren ara que tindrà un cotxe fet segons normativa FIA, és a dir, vàlid per a disputar tots els campionats, inclòs el Campionat del Món de Ral·lis.

«Al meu entendre és un pas endavant molt positiu per a la marca i per als ral·lis en general. Tenir un vehicle que segueix la normativa FIA, en aquest cas de la categoria R4 FIA, que et permeti competir en tots els campionats, tan nacionals com internacions», comentava.