Musli arriba al MoraBanc per complementar la figura de Diagne

Dejan Musli es va convertir ahir en el cinquè fitxatge del BC MoraBanc Andorra. És un jugador que arriba per complementar la figura de Moussa Diagne, ja que l’equip s’està construint al seu voltant i servirà per complementar la posició de cinc.

En aquest sentit, el jugador, de 28 anys i de 2,13 metres d’altura, va signar per una temporada, provinent de l’equip xinès Hebei Xianglan. El serbi aportarà experiència i té una gran trajectòria a la Lliga Endesa, ja que ha militat en equips com el Baskònia, el Fuenlabrada, el Manresa i el Màlaga. En aquests dos darrers conjunts és on es va poder veure la seva millor versió, ja que amb els del Bages va sumar 13,8 punts i 7,4 rebots per enfrontament mentre que amb els malaguenys, en el seu primer curs, va aconseguir 9,9 punts i 4,8 rebots. Fa dues temporades, abans de fer el salt a la Xina, Musli va jugar amb el Brose Baskets Bamberg alemany, competint a l’Eurolliga amb números destacats de 10,4 punts per duel i 6,1 rebots.

Estabilitat a la pintura

Segons va explicar el general manager del club tricolor, Francesc Solana, és un fitxatge que aportarà estabilitat a la zona. «Per a nosaltres és un jugador referent dins la pintura que ve a ajudar a créixer a Diagne i ens donarà una estabilitat en la posició de cinc molt important». «Crec que amb Llovet, Moussa i Musli, tenim la posició de cinc coberta amb moltes garanties», reiterava i afegia que «esperem que torni a ser un jugador important a la lliga i que vingui amb l’ambició que ens ha transmès». «Ell ja ens ha fet saber el seu desig de ser un jugador destacat durant aquesta temporada», sentenciava. Així mateix, el jugador va assegurar a les xarxes socials que «estic content de ser un de vosaltres des d’avui». «Vull enviar una salutació pels jugadors del MoraBanc, ens veiem aviat», assegurava.

En aquesta línia, el serbi es converteix en el cinquè reforç dels tricolor, després de Jeremy Senglin, Dejan Todorovic, Nacho Llovet i Franz Massenat.

Pendents de Hannah

En aquest context, durant el dia d’avui també es podrà saber si Clevin Hannah es converteix en nou jugador del MoraBanc, un fet que serà possible si l’Herbalife Gran Canària no iguala l’oferta del club andorrà. És a dir, l’entitat canària té fins avui a les 23.59 hores per decidir si pren la decisió. Cal recordar que, el base americà, en els seus 23 minuts jugats de mitjana per enfrontament amb el conjunt de illenc, va fer 12 punts i cinc assistències, sumant un total de 12 punts de valoració per partit.

Per altra banda, les baixes que té segures l’equip són Andrew Albicy, Dylan Ennis i Rafa Luz. Així mateix, David Walker, una de les peces més importants del club durant els darrers anys, està pendent de si rep una oferta o no.

Tot i això, la bona notícia per a l’entitat és que, des que Moussa Diagne va donar el sí a continuar amb l’equip, el MoraBanc ja coneix en quina direcció ha de fer la resta de fitxatges, a més tenint en compte que la temporada vinent repeteix participació a la Lliga Endesa i l’EuroCup.

A Itàlia vaticinen que Vitali està a punt de deixar Andorra

Tot i que les intencions del Dinamo Basket Sassari de fitxar a Miki Vitali ja es van conèixer fa un parell de setmanes, en els darrers dies, diversos mitjans italians han assegurat que el jugador del MoraBanc està a punt de deixar l’entitat. Cal recordar que encara té contracte, però finalment, podria deixar d’estar a les ordres d’Ibon Navarro, i aquest fet seria imminent. En aquest sentit, el mateix jugador ja es va encarregar de silenciar el rumor i va recordar que la seva intenció era acabar l’any de contracte amb el MoraBanc, però ara sembla que aquestes paraules es podrien quedar en el no-res. Així, el jugador tindria una oferta sobre la taula per dos anys molt suculenta a la que no podria dir que no.