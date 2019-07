La Generalitat té activat el pla Procicat per un nou episodi de calor, que afecta tot Catalunya tret de l’Aran. Entre les comarques més afectades per la situació hi ha el Pallars Jussà, juntament amb la Noguera, el Segrià i el Pla d’Urgell.



Després d’uns dies de temperatures normalitzades, el termòmetre s’ha tornat a enfilar i, per exemple, ahir a la Seu d’Urgell hi va haver una màxima de 36,2 graus. A Oliana i a Tremp van arribar fins als 38,8 graus; a Organyà, 38,3; i a Alinyà, 33,2. Pel que fa a la resta de l’Alt Pirineu, es van registrar 37,5 graus a la Pobla de Segur, 35,5 a Sort i al Pont de Suert, 35 a Vielha i 33 a Puigcerdà.

Amb el pla activat, Protecció Civil segueix demanant als Ajuntaments que prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i tinguin especial vigilància de les persones majors de 75 anys, sense suport familiar o sense recursos; persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de mobilitat; persones que hagin de romandre o fer activitat física a l’aire lliure (incloses les activitats laborals), i persones amb malalties cròniques.



Davant de l’increment del perill d’incendis, també es va fer una crida a la col·laboració i compromís de tothom per evitar situacions de risc en l’entorn forestal i, especialment, evitar llençar qualsevol burilla des d’un vehicle, encara que sembli apagada. El departament d’Agricultura va decidir activar el Nivell 3 del Pla Alfa a 73 municipis de 10 comarques catalanes i restringir l’accés al Parc Natural de la Serra de Montsant a partir d’avui. Dels 73 municipis afectats pel Pla Alfa 3, que es preveu que estigui activat com a mínim fins demà passat, 32 corresponen a zones elevades de la Conca de Barberà, la Segarra, l’Anoia, el Bages i el Solsonès, on encara s’està segant. Els altres 41 són termes municipals de les comarques de la Terra Alta, la Ribera d’Ebre, el Segrià, les Garrigues i el Priorat, que presenten un estat de sequera acumulada, informa RàdioSeu.