Els Bombers fan set rescats durant el cap de setmana

L’arribada de turistes que fan senderisme a la muntanya, sumada a la concentració de proves esportives, ha fet que aquest cap de setmana des del cos de bombers s’hagi començat a notar un increment de l’activitat pel que fa als rescats de muntanya. Segons les dades facilitades des del cos, entre dissabte i diumenge el Grup de Rescat de Muntanya va fer set actuacions. Malgrat que les sortides no es van haver de fer només per les proves esportives, fonts del cos van insistir en la necessitat que el cost dels rescats vinculats a esdeveniments esportius privats o fins i tot a instal·lacions esportives privades, vagin a càrrec dels seus responsables i no de les arques de l’Estat, com passa ara.



De les set intervencions, dues van ser vinculades a l’Andorra Ultra Trail Vallnord (una de les quals va ser un voluntari que havia caigut), dues més es van fer per accidents que es van produir al Bike Park de Pal, un altre per un accident de BTT i finalment es van haver de rescatar dos senderistes.



Les valoracions sobre el nombre de rescats de muntanya no estan previstes fins al final de la temporada, però sí que és cert que fonts del cos van apuntar que aquest cap de setmana s’ha començat a notar un increment de l’activitat, molt condicionada, també, per la concentració de proves esportives. En aquest sentit es torna a posar sobre la taula la necessitat que deixi de ser l’Estat qui es faci càrrec de tots els rescats, i que en el cas de les proves esportives organitzades per privats o en instal·lacions privades, siguin els seus responsables qui n’assumeixin els costos. Actualment, segons es va definir en la Llei del Pressupost, en cas de negligència per part dels organitzadors, el Govern els podria reclamar a ells el cost del rescat. D’altra banda, també en cas de negligència, fora de competicions o esdeveniments esportius, el cost es pot imputar a l’afectat. Però els bombers volen fer un pas més, i que tant si hi ha negligència com si no, paguin els privats.



Un dels problemes que es plantegen a dia d’avui és la definició de negligència, ja que el concepte queda obert i en territoris com a Catalunya, on també s’ha optat per repercutir el cost a aquells que mantenen comportaments de risc a la muntanya que impliquen la mobilització dels equips de rescat, els cobraments han estat pocs, ja que quan el cas arriba a la justícia, sovint s’acaba considerant que no era una negligència.

Assegurances

D’altra banda des del cos de Bombers s’argumenta que si els organitzadors de proves esportives o els seus participants ja disposen d’una assegurança, aquesta hauria de respondre en cas de rescat. De fet, des de l’organització de l’Andorra Ultra Trail es va confirmar que disposen d’assegurança i que tots els corredors que hi participen també n’han de disposar. Així, en cas que l’organització cometi una negligència que impliqui un rescat, el cost del servei ja no repercuteix als comptes del Govern.