L’entrada de vehicles per França cau gairebé un 18% al juny

El nombre de vehicles que va entrar al Principat durant el juny va ser de 313.164, el que representa una caiguda del 6,7% respecte al mateix mes de l’any anterior, quan van comptabilitzar-se’n fins a 335.670. Segons les dades que el Departament d’Estadística va publicar ahir, el descens més accentuat va experimentar-lo la frontera francoandorrana, ja que va registrar un 17,6% menys de vehicles, mentre que a la hispanoandorrana només va disminuir en un 0,6%.

Si es distingeix entre turismes i vehicles pesants, per Espanya van entrar un 0,4% menys de turismes i un 6,6% menys de vehicles pesants, mentre que per França van ser un 17,7% menys i un 8% menys, respectivament. Durant els darrers 12 mesos, han arribat a entrar més de 4,2 milions de vehicles al Principat, un 0,7% menys que durant el mateix període anterior, el que va representar un 2% menys per la frontera del Riu Runer i, en el cas de la francesa, un 2,1% més.

Més turistes i menys excursionistes

Pel que fa al nombre de visitants, tal com reflecteixen les dades que ahir també va publicar Estadística, durant el juny van comptabilitzar-se un total de 608.231 persones, un 1,9% més que al mateix mes de l’any passat. Si bé van créixer els turistes, ja que van venir-ne 176.936, un 17,2% més, els excursionistes van experimentar un descens de fins al 3,3%, situant-se en 431.295. Tenint en compte els 12 darrers mesos, els visitants van incrementar-se en un 0,4%; la mateixa variació percentual per als turistes que per als excursionistes.

Registre de comerç

Finalment, el Departament d’Estadística també va publicar les dades del registre de comerç referents al segon trimestre d’enguany, que va tancar amb un total de 9.326 establiments actius, 45 més que a finals del primer trimestre, el que representa un augment del 0,5%. Segons el sector d’activitat econòmica, sobretot destaquen aquells que es troben dins de l’àmbit del comerç i la reparació de vehicles de motor, amb 2.932; dins de les activitats immobiliàries, de lloguer i serveis empresarials, amb 2.510; i dins d’hoteleria, amb 1.033.