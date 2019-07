La Generalitat vol fixar un preu mínim per al tabac

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya vol fixar un preu mínim per a la venda del tabac que podria doblar el cost actual, segons va comunicar ahir l’emissora catalana RAC1. La idea és traslladar la petició al nou govern espanyol amb l’objectiu de frenar l’augment del nombre de fumadors. De fet, aquesta proposta se sumaria a les mesures que l’Executiu de Quim Torra pretén impulsar amb la llei de tabac i la tramitació de la primera llei d’addiccions catalana.

De fet, tal com ja s’ha anat avançant en els darrers mesos, la llei que prepara el Departament de Salut ha d’adaptar la legislació a les noves formes de consumir tabac. Segons va explicar al Naciódigital la consellera de Salut, Alba Vergés, la nova normativa «s’està consensuant amb els sectors implicats i contempla regular els nous dispositius per a fumadors, així com ampliar la prohibició de fumar a les instal·lacions esportives que estiguin a l’aire lliure, a l’exterior de les parades del transport públic i als vehicles privats, a més d’estendre el perímetre de prohibició dels centres sanitaris, els centres d’ensenyament i les dependències de l’Administració pública fins als cinc metres».

En cas que aquesta mesura s’arribi a fer efectiva, el diferencial del preu del tabac entre Catalunya i Andorra encara podria accentuar-se molt més que en l’actualitat i seguir incentivant la compra d’aquest producte al Principat.