Aliança estratègica de Crèdit Andorrà amb Mútua General de Catalunya i Caravela

Crèdit Andorrà, grup financer líder a Andorra, ha arribat a un acord amb Mútua General de Catalunya i la companyia d’assegurances portuguesa Caravela pel qual entren a formar part de l’accionariat de CA Life Insurance Experts, l’asseguradora de vida del Grup Crèdit Andorrà a Espanya.



L’acord respon a la voluntat de teixir aliances estratègiques que permetin ser encara més competitius al mercat, impulsar els respectius negocis asseguradors i garantir el creixement futur enfront dels importants reptes del sector. L’entorn financer en general, i l’assegurador en particular, està immers en un procés de transformació global que planteja nous reptes en el futur immediat, com la digitalització de productes i serveis o les noves normatives europees.



L’acord entre les companyies obre noves oportunitats de creixement futur, ja que permetrà explotar la complementarietat en l’oferta de productes i serveis dels respectius negocis. CA Life és una companyia especialitzada en vida (risc i estalvi); Mútua General de Catalunya, en salut, i Caravela, en no vida. Aquestes sinergies revertiran en més benefici i servei a clients i col·laboradors, i permetrà incrementar la generació de valor.



El conseller executiu i director general del Grup Financer Crèdit Andorrà, Xavier Cornella, ha assenyalat que "el negoci assegurador és i continuarà sent estratègic per al Grup Financer Crèdit Andorrà. Aquesta aliança entre companyies de referència en els seus respectius mercats ens permetrà construir un projecte conjunt que faciliti més generació de valor per als nostres clients i accionistes a llarg termini, i obre noves vies de creixement de futur".



Josep Brunet, president de CA Life Insurance Experts, ha expressat que "l'acord suposa la creació d’un nou projecte del negoci de vida a escala ibèrica, que ens presenta noves possibilitats, ja que les sinergies de capacitats, especialització i talent dels respectius equips facilitarà el desenvolupament d’un pla estratègic per al creixement del negoci de vida de CA Life. La companyia continuarà prioritzant el servei i l’assessorament personalitzat necessari en cada moment".



Per la seva banda, el director general de Mútua General de Catalunya, Daniel Redondo, ha explicat que "el fet de compartir valors i filosofia, maneres de fer i d’entendre com evoluciona el sector assegurador i, és clar, la vocació de servei que defineixen tant CA Life com Mútua General de Catalunya, faciliten aquest nou projecte i el seu èxit, en el qual confio plenament. Sens dubte, hi guanyen tots, els mutualistes i les persones de l’entorn de Crèdit Andorrà i CA Life, que tenen a la seva disposició una àmplia oferta asseguradora d’una qualitat excel·lent".



Finalment, el president de Caravela, Luis Cervantes, ha posat de manifest que "és una oportunitat de desenvolupament d’un projecte ibèric".



Arran d’aquest acord, Crèdit Andorrà tindrà el 44% del capital de CA Life, Mútua General de Catalunya serà titular del 51%, i Caravela, del 5%. L’operació està pendent de l’obtenció de les autoritzacions de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones i de l’Autoritat Financera Andorrana (AFA).