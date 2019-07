Un mes de presó per insultar col·lectius a Facebook

La batlle Maria Àngels Moreno va condemnar divendres passat a un mes de presó ferma un home resident de 53 anys acusat d’un delicte major de discriminació. El processat penjava, principalment a Facebook, vídeos i publicacions que atemptaven contra el col·lectiu feminista i homosexual en major mesura. També va atacar els immigrants magrebins i les dones en general.



La Policia, que ahir va revelar la investigació i la detenció dutes a terme, va afirmar que «l’activitat especialment elevada i virulenta de l’individu va atraure ràpidament l’atenció de les autoritats i en especial de la Fiscalia». A més, fonts consultades precisen que diversos usuaris també van denunciar els continguts. Els agents van procedir a la seva detenció dijous a les 12.48 hores a Soldeu. L’home va passar la nit a les dependències centrals de la Policia i l’endemà va ser jutjat pel procediment d’Ordenança Penal per la Batllia especialitzada en aquesta mena de delictes. Fonts del cas precisen que va acceptar la pena imposada per la batlle i, per tant, no té intenció de recórrer la sentència.

Una vintena de detencions

Aquesta detenció s’emmarca dins del balanç policial comunicat ahir pel servei de l’ordre, que durant la setmana passada va arrestar 21 persones, incloent-hi els quatre homes residents d’entre 22 i 24 anys que van accedir a l’interior de l’antiga presó històrica del Quart d’Andorra la Vella. Els agents van atendre dos casos de violència domèstica. Un home de 38 anys i una dona de 29, ambdós residents, van ser arrestats durant el vespre de dimecres a Canillo per una desavinença de parella que va derivar en una agressió mútua. D’altra banda, un jove de 18 anys va discutir amb la seva mare i posteriorment la va agredir. Els fets van passar a la capital la matinada de diumenge.



Vuit conductors van donar una alcoholèmia positiva. Entre ells, un home resident de 43 anys va bufar 2,03 grams d’alcohol per litre de sang (g/l) a altes hores de la matinada de dijous i una dona de 23 anys va donar 1,95 g/l a les 01.26 hores del dilluns passat. A més, una altra dona, resident i de 48 anys, va ser detinguda per negar-se a fer la prova d’alcoholèmia després de patir un accident amb danys materials.