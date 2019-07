Els xalets com a cau per fer ‘botellón’

Una vegada és casualitat. És possible que dues també siguin una eventualitat. Però quan el primer cop ha transcendit als mitjans de comunicació, la segona vegada s’allunya de la fortuïtat. Avisats per un vigilant de seguretat, els agents de policia van detenir la matinada de dimarts un jove de 18 anys per entrar, en companyia de tres menors, al jardí d’un xalet d’Andorra la Vella amb la finalitat de passar-s’ho bé i fer un botellón.



Van ser enxampats ràpidament i l’arrestat va admetre haver entrat per una finestra oberta després de comprovar que no hi havia ningú a l’interior i haver agafat diversos objectes que hi havia al jardí. A més, els agents li van comissar un embolcall que contenia 2,8 grams de marihuana. Per tot plegat, el servei de l’ordre l’imputa un reguitzell de delictes: contra la intimitat i inviolabilitat del domicili, i contra el patrimoni i la salut pública.

Segon cas en dues setmanes

La primera vegada va ser semblant: els agents van detenir el passat 2 de juliol dos joves residents de 19 i 20 anys per ocupar il·legalment i fer ús il·lícit d’un altre xalet amb el mateix objectiu: beure i fer fresca. En aquest cas, es tractava d’una propietat d’uns residents ubicada als volants de l’Ambaixada de França a la capital i que utilitzaven de segona residència. Fonts del servei de l’ordre van explicar que una patrulla va acudir a inspeccionar la zona entre les 22.00 i les 23.00 hores i, en detectar la presència dels joves, els agents van procedir a la seva detenció per un delicte de violació de domicili i un altre contra el patrimoni. En la mateixa intervenció, a més, van control un menor de 15 anys.