Estrenats dos passos de vianants intel·ligents més

El Comú de la Massana ha instal·lat dos nous passos de vianants intel·ligents. El primer, situat davant el pàrquing dels establiments Garrallà, ja funciona. El segon, ubicat davant la Biblioteca, estarà en marxa en pocs dies, un cop s’acabin de situar els sensors, va informar ahir la corporació en un comunicat de premsa.



La col·locació dels dos passos de vianants arriba després que el comú hagi «comprovat la resistència» del primer, que es va posar l’abril del 2017 a l’entrada sud de la localitat com a prova pilot. Tots ells s’il·luminen quan vol passar un vianant. «Es va decidir esperar un termini de dos anys per poder fer proves sobre l’adequació d’aquest sistema durant els mesos de nevades i també amb el pas de les màquines llevaneus. Un cop superada la prova pilot, s’ha decidit instal·lar dos més», va precisar la corporació.



L’acció s’emmarca en la campanya comunal per guanyar en seguretat a la via pública. En aquest sentit, la Taula de Mobilitat espera aprovar abans de finals d’anys un reglament que obligarà als comuns a unificar els passos de vianants, va anunciar al maig el director de Mobilitat, Jaume Bonell. En concret, la norma homogeneïtzarà la pintura antilliscant que s’utilitza per pintar l’asfalt perquè siguin més adherents. A més, es millorarà la senyalització vertical.