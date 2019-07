Un menor resulta ferit lleu mentre feia pràctiques de conduir

Un menor de 17 anys va resultar ahir ferit lleu ahir mentre feia les pràctiques de conduir amb el cotxe d’una autoescola. Una caravana amb matricula espanyola va envestir per darrere el Ford Fiesta del Principat que conduia el jove a l’avinguda de Tarragona de la capital, a l’altura del número 20 i, segons fonts de l’Hospital de Meritxell, l’afectat va patir una cervicàlgia. L’accident va succedir a les 18.00 hores i al lloc dels fets es va desplaçar una unitat dels Bombers. Un dels dos carrils de l’avinguda va quedar inutilitzat i durant uns minuts les retencions van ser denses.



D’altra banda, un resident de 55 anys també va resultar ferit lleu al patir un accident de trànsit a la carretera secundària 310 a Anyòs. La víctima va perdre el control del vehicle, una furgoneta Citroën Berlingo amb matrícula andorrana, i va xocar frontalment contra les proteccions de la via per causes que encara es desconeixen. Tot i l’aparatositat de l’incident, en el qual el morro del vehicle va quedar destrossat, el perjudicat va patir diverses contusions i va ser donat d’alta de l’Hospital de Meritxell durant la tarda. L’accident va succeir a les 09.04 hores, és a dir, en hora punta, i va provocar retencions en aquella carretera durant mitja hora.