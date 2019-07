Calvó recorda que la cessió d’aigua pel ràfting és puntual

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, va encarregar-se ahir d’esvair els dubtes sobre la possibilitat d’usar l’activitat del ràfting a la festa major de Sant Julià com una prova pilot enfocada al turisme. Així doncs, Calvó va recordar que la cessió d’aigua —que durà a terme FEDA accelerant les seves turbines en determinades franges horàries— per augmentar el cabal del riu «és una sol·licitud puntual per a una activitat de festa major».

«En aquest cas s’ha respost favorablement a la sol·licitud dels cònsols», va manifestar la ministra respecte la petició realitzada pel comú lauredià. Amb tot, Calvó va matisar que «en el cas concret que es vulgui desenvolupar un tipus d’activitat que tingui més continuïtat en el temps la formalització ha de ser d’una altra manera i amb una sèrie de condicionants que els que han sigut ara per una activitat de quatre dies».

Quant al projecte de la tirolina, Calvó va reconèixer que «ja està en mans del Govern» i va assegurar que, tot i no haver tingut accés personalment, «els serveis tècnics ja estan analitzant el seu contingut». D’altra banda, el Govern no té constància d’haver rebut cap informe mediambiental sobre els dos ponts penjats de la Vall de Montaup i la Vall del Riu.

La continuitat del Cirque du Soleil

En relació amb un altre esdeveniment estival d’atracció turística com és el Cirque du Soleil, la ministra de Turisme, Verònica Canals, va expressar que la seva continuïtat estarà supeditada als paràmetres de «la perdurabilitat» i «l’emplaçament». En aquest sentit, Canals va explicar que en funció del «retorn» es prendrà una decisió «a finals d’estiu».

En qualsevol cas, la ministra va deixar clar que, després d’haver parlat amb la cònsol d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, el circ no tornarà a ubicar-se a l’aparcament del Parc Central. A més, el cap de Govern, Xavier Espot, va afegir que, en la recerca d’un nou espai, «el recinte multifuncional seria una infraestructura interesant per diversificar la nostra oferta turística». «Ens han ofert una altre proposta d’ubicació que estem valorant», va limitar-se a dir la titular de la cartera de Turisme.

A falta d’una setmana per la conclusió de l’espectacle, Canals va afirmar que «estem amb els objectius assolits» i va sostenir que les sessions estan arribant al 97% d’ocupació, en consonància amb la tendència dels darrers anys. Finalment, la ministra va destacar que enguany «s’està afiançant tot el públic assegut», raó per la qual va declarar que «és un producte que fa set anys que està en el mercat i s’està afiançant».