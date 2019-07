Torres diu que rebran «en breu» els informes de l’heliport

El ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, va assegurar ahir que «en breu» es podran tenir els informes, realitzats per una empresa d’enginyeria francesa, que pretenen avalar la construcció d’un heliport a les Tresoles. «Estem pendents d’acabar de rebre els últims estudis de l’heliport perquè s’havien de fer uns ajustaments», va dir Torres.

En aquest sentit, el ministre va aclarir que «per més seguretat vam encarregar un segon informe a França». De fet, arran de la «sèrie de recomanacions» que va observar l’empresa aeronàutica, l’actual equip ha aplicat les corresponents modificacions que s’han tornat a enviar als tècnics francesos «perquè ens fessin la última validació», va explicar Torres.

Un cop el ministeri d’Ordenament Territorial rebi el vistiplau i com ja va expressar en campanya electoral, Torres va mostrar la seva voluntat de reunir-se amb la plataforma contra l’heliport «per explicar-los tot el projecte». «La prioritat era consensuar al màxim aquesta infraestructura perquè tothom es pogués sentir còmode», va afegir el ministre.

Cal recordar que ja fa un parell de setmanes el cap de Govern, Xavier Espot, va afirmar que l’heliport «és una infraestructura necessària però en tot cas està condicionada a un compromís electoral que és, no només que els informes tècnics a l’entorn de les Tresoles siguin positius, sinó que a més a més hi hagi el vistiplau de la plataforma ciutadana». «Si això no és possible pel primer motiu, pel segon, o per tots dos, haurem d’orientar els nostres estudis cap a una altra ubicació», va afirmar Espot.

Precisament fa poc més d’un mes que el Govern va aprovar el decret de servituds aeronàutiques, una normativa que estipula mesures com la restricció a la creació de nous obstacles, l’eliminació dels existents o la senyalització i l’alçada màxima d’aquests. A més, les servituds han de servir per garantir la seguretat de les operacions d’enlairament i aterratge i requeriran estudis aeronàutics i d’avaluació i mitigació de riscos en cas d’una potencial vulneració.