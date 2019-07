L’Hospitalet no pot comprar la plaça del Reus i deixa via lliure a l’Andorra

L’FC Andorra té via lliure per convertir-se en equip de la Segona Divisió B després que el CE l’Hospitalet no pugui fer front al pagament de 452.022 euros que exigeix la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) per ocupar la plaça del Reus, que va descendir de categoria administrativament. Així, si el club liderat per Gerard Piqué decideix fer el pagament de la quantitat abans de dijous a les 10.00 hores i no hi ha cap altre equip del grup 5 de la Tercera Divisió que ho faci, es podria convertir en conjunt de la categoria de bronze del futbol espanyol. Encara que el camí és car i complicat. Però ho era més, ja que el primer preu marcat per la RFEF era de 630.000 euros.

L’RFEF va rebaixar el preu de la plaça de 630.000 eurosa 452.022 i podria ser gratuïta si ningú la vol

En aquest sentit, s’ha de tenir en compte que el club sempre s’ha mostrat partidari de fer un creixement natural però davant dels esdeveniments de les darreres hores i, tenint en compte les declaracions que va fer el cònsol major d’Encamp, Jordi Torres, el passat divendres, podrien prendre finalment la decisió. D’aquesta manera, si al final cap equip diposita els 452.022 euros, s’obriria un nou termini de 48 hores perquè els interessats poguessin manifestar el seu interès, fent un pagament de 226.011 euros. Així, si tampoc hi ha candidats, es passaria a una tercera fase i el preu de la plaça seria de 113.005 euros i, si encara ningú estigués disposat a abonar la quantitat, l’ascens seria gratuït, un fet que passaria per mèrits esportius i, per tant, la plaça seria de l’Hospitalet. Així mateix, cal recordar que en cas que hi hagi diversos empatats, la plaça també es decidiria per mèrits esportius, fet que dificulta l’accés als tricolor, ja que han ascendit recentment de Primera Catalana.

Per tant, aquesta és la voluntat del president de l’Hospitalet, Santiago Ballesté, que va comparèixer ahir en roda de premsa per exigir a la RFEF que la plaça fos atorgada per tan sols mèrits esportius. Així, va explicar que «hem sabut la xifra que demana l’entitat i hem enviat immediatament, amb una carta certificada» per assegurar que opten a la plaça però que «ho fem des del mereixement estricament esportiu». «Això es guanya a la gespa, l’ascens no es pot convertir cada any en una subhasta de la RFEF i no ho acceptem, ens correspon per mèrits esportius, per dret i per llei, lluitarem a mort fins al darrer minut», sentenciava i remarcava que «és una xifra inassumible per cap equip de Tercera, exigim que abandoni i retiri aquesta subhasta del mercat».

«Volem fer una crida a tots els clubs de l’Estat Espanyol i a l’Andorra perquè ningú pagui res perquè això quedi desert», reiterava i assegurava que «ningú ho ha d’acceptar, perquè avui li toca a l’Hospi, però demà, pot ser qualsevol». «No ha de pujar qui tingui més diners i ningú ha de pagar el deute d’un altre club», indicava. «Iniciarem una campanya a Change.org per modificar els mecanismes d’ascens d’ara endavant i perquè la junta de l’RFEF porti fins al final la regeneració democràtica», afegia. En aquest context, ara caldrà veure quina és la posició dels altres clubs catalans, però, a l’hora del tancament d’aquesta edició, no s’havien pronunciat. Sí que ho havien fet sobre el pagament, el Zamora CF i l’Alcobendas Sport, però no són de la zona del grup 3.

Res a veure

La ministra d’Esports, Sílvia Riva, va explicar ahir que la reunió mantinguda entre el Govern, els comuns i Gerard Piqué el passat dijous es va concebre «per ser informats» i que «no hi ha cap decisió presa» com a resultat d’aquesta.

En aquest context, va remarcar que «estem a l’espera que se’ns comuniqui el resultat de si és possible pujar o no de categoria» amb la compra de la plaça, però que «en cap cas, va ser la línia de treball» de la reunió. Així mateix, pel que fa a aquest assumpte va indicar que «no és com han encarat la pretemporada» i va subratllar que «no hi ha cap acord». «Treballem amb els comuns per veure les necessitats que puguin tenir i les propostes i per veure si hi ha un encaix», concloïa.

L’FC Andorra fitxa a Miguel Palanca que arriba provinent del Nàstic de Tarragona

L’FC Andorra va fitxar ahir a Miguel Palanca, que arriba provinent de la Segona Divisió Espanyola, concretament del Nàstic de Tarragona. El davanter va tornar al club grana en el mercat d’hivern de l’any passat, després d’haver militat a l’FC Goa de la Superlliga índia, a l’Anorthosis Famagusta FC xipriota i al Korona Kielce de Polònia.

El jugador es va formar a la base de l’Espanyol i va fitxar pel Reial Madrid, equip amb el qual va jugar un clàssic contra l’FC Barcelona, la temporada 2008-2009, a les ordres del tècnic Juande Ramos, va debutar en aquell partit i va fer una gran actuació, encara que es va trobar amb les mans de Víctor Valdés. Després, el jugador va militar a l’Elx, el Numància, l’Adelaide United australià i el Nàstic de Tarragona.