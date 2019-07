El Vallbanc, amb l’objectiu de repetir la gesta de l’any passat

El Vallbanc FC Santa Coloma s’enfronta avui a les 20.00 hores a l’FC Astana, un equip que arriba amb l’objectiu de passar de ronda sense problemes i, per tant, jugarà amb la pressió de no poder fallar. En aquest context, els colomencs volen repetir la gesta de l’any passat a l’Estadi Comunal, quan van aconseguir imposar-se al Valur de Reykjavík en un duel en el qual tot va sortir perfecte. Malauradament, a casa, els islandesos es van fer forts i van saber destrossar el conjunt de Marc Rodríguez.

Per altra banda, com a precedent important, el Santa Coloma sap com és el joc del rival, ja que la selecció es va enfrontar a Kazakhstan per la Lliga de les Nacions i l’Astana té alguns internacionals dins de la seva plantilla. En aquest context, Rodríguez va explicar en la roda de premsa prèvia que «arribem amb moltes bones sensacions», sobretot «després del simulacre de divendres». Cal recordar que els andorrans es van enfrontar a l’FC Barcelona B, en un amistós i es van imposar per 0 a 1, amb un gol de Jordi Aláez. «Les sensacions són bones, arriben ben preparats físicament i hem agafat la idea del que podem fer, tot i que quan estiguem un davant dels altres ja veure», comentava. Així, va comentar que «són superiors i tenen l’obligació de guanyar», «és incomparable un equip i l’altre, només cal mirar com estan les apostes, però serà un duel al qual no estan acostumats, ja que els agrada donar la pilota al rival», afegia.

En aquesta línia, va indicar que «s’han d’espavilar a dominar el joc, els obligarem que ho facin i nosaltres intentarem aprofitar les nostres opcions». També va recordar que «tècnicament són molt superiors a nosaltres», «és un equip que l’any passat va jugar la fase de grups de l’Europa League, que fins i tot ha disputat fase de grups de la Lliga de Campions», reiterava. «Són millors que nosaltres, però juguem a casa, posem les condicions i mirarem d’igualar forces, en el que puguem ho intentarem», subratllava i desitjava «que tant de bo es puguin repetir les sensacions i el partit que vam fer contra el Valur, vam jugar i ser valents, no ens vam tancar al darrere i vam pressionar. Espero que guanyem», concloïa el tècnic colomenc.