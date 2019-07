Llobera disputa la Baja Aragón, una cursa per preparar el Dakar

Margot Llobeta disputa a partir del 25 de juliol la Baja Aragón, una prova de més de 900 quilòmetres que servirà per preparar el Dakar. És una carrera que ofereix duresa i desert, els ingredients perfectes per a Llobera, que continua la seva temporada de competicions amb l’objectiu d’arribar en les millors condicions al Dakar.

Així, en aquesta 36a edició s’han inscrit un total de 48 pilots, entre ells, cinc fèmines. Trobaran pistes molt tècniques, molta pols i temperatures extremes que requeriran un gran esforç mental.

En aquest context, la pilot andorrana arriba després d’haver firmat un gran paper al Merzouga Ral·li, que li va proporcionar el passaport dakarià. «La primera vegada que vaig anar a la Baja Aragón va ser fa quatre anys per veure la meva germana Alexia, que treballava com a enginyera dins de l’equip Mini X-Raid i la veritat és que admirava a tots els pilots amb una gran enveja sana», explicava. «Per fi, l’any passat vaig poder participar i va ser un somni complert, sobretot poder compartir l’experiència amb pilots de primeríssim nivell com Gerard Farrés o el resident Joan Barreda», comentava i afegia que «va ser una edició a la qual vàrem anar amb l’expectativa només d’arribar i ens va anar molt millor del que s’esperava, vaig finalitzar segona en júnior i primera en la general Open de fèmines, i en el pròleg em vaig col·locar segona absoluta en noies, així que tornava a casa amb un bon gust de boca».

Per tant, «aquest any arribo a Terol amb l’objectiu de guanyar experiència i velocitat». «Hem realitzat uns entrenaments molt bons els dies previs per arribar ben preparats, encara que sabem que serà molt complicat», apuntava i reconeixia que «el nivell en noies és molt alt, la qual cosa també és sempre una molt bona notícia». «És una carrera molt especial per a mi, se celebra a prop de casa i ve la meva família i molts amics a veure’m, em fa molta il·lusió que em vegin córrer i que visquin l’ambient dels ral·lis, que és preciós», sentenciava. «Espero amb molta alegria a tota l’afició, que en aquesta cursa és increïble», concloïa.