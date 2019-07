La unitat de Salut Mental detecta 30 nous casos d’autisme infantil

La unitat de Salut Mental de l’hospital va atendre per primera vegada el 2018, 65 infants d’entre 0 i 6 anys. D’aquests, a més del 51% –una trentena– se’ls va detectar el trastorn de l’espectre autista en diversos graus, el què, segons la presidenta d’Autea, Inés Martí, demostra que «el nombre de menors afectats està creixent i cal treballar i anticipar-se» per intentar normalitzar al màxim la seva vida. Tant Autea com el Ministeri d’Afers Socials tenen controlades 149 persones amb autisme, però la xifra real podria ser superior, ja que se sap que n’hi ha moltes sense diagnosticar. Malgrat que cada vegada es fan proves més precises que ajuden a detectar aquest trastorn i d’altres similars, Martí va explicar que «les nenes aconsegueixen amagar molt bé l’autisme fins a l’adolescència», un moment «especialment crític» a l’hora de desenvolupar habilitats socials.

Èxit de prova pilot

La presidenta d’Autea va fer aquestes declaracions ahir al matí durant la presentació del Centre de Joves en Inclusió (JEI) al nou ministre d’Afers Socials, Víctor Filloy. El projecte, finançat exclusivament pel Patronat de la Fundació Privada Tutelar, es va engegar l’estiu passat i actualment es troba en fase de prova pilot. El president de la fundació, David Claverol, va fer una valoració molt positiva del programa tot assegurant que «veiem els canvis de millora que s’estan produint en els usuaris» i la seva evolució personal. Avui dia, quatre joves d’entre 16 i 25 anys fan servei del JEI, i al setembre s’afegirà un cinquè. El centre està pensat per a vuit persones, i la incorporació d’un nou usuari implica directament la incorporació d’un nou professional. «El que ens caracteritza és l’atenció ultrapersonalitzada, és un treball d’un a un», va apuntar Claverol.



La fundació ha garantit el finançament del JEI fins al mes de desembre i «després, veurem què passa», però «nosaltres volem que el programa continuï perquè és únic a Andorra», va afirmar el president, qui també va proposar que s’inclogui dins la cartera de serveis del Ministeri de Salut. En aquest sentit, Martí va assegurar que «el Govern té un compromís –verbal– de continuïtat», tot i que la decisió final dependrà de l’èxit demostrat del programa i de l’avaluació que en facin diferents professionals.

Eficàcia demostrada

La coordinadora del programa JEI, Eva Flotats, va informar que des del centre fan «registres objectius d’evolució cada setmana», a més de les observacions mensuals d’un assessor extern, i que l’adquisició de noves habilitats en «tots els usuaris» està demostrada. «El fet de treballar de forma sistemàtica amb tècniques d’evidència científica» dona un resultat molt positiu que també perceben les famílies, beneficiades directes del programa, perquè fins ara existia un «buit» per quan aquests joves acabaven l’escola obligatòria i no es podien incorporar al mercat laboral.



El perfil dels usuaris del JEI és de persones amb una moderada o alta necessitat de suport (que no tenen llenguatge), és a dir, autisme amb molta dificultat, però que no pateixen altres trastorns greus, com epilèpsies, ja que el centre no sempre disposa d’un equip mèdic. Tot i això, Flotats va deixar la porta oberta a ampliar els criteris d’admissió d’usuaris en properes edicions.