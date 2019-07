Tal dia com avui de fa 19 anys

El futur del centre pot passar per finançament público-privat

En l’última jornada del Campionat de Catalunya absolut i júnior, es va decidir el destí de les dues invitacions que la natació andorrana tenia per als Jocs de Sydney. Malgrat que el nedador no va fer cap mínima, sí que va acumular més punts que els seus companys en la taula alemanya.

Per El Periòdic

