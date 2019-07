La Secretaria General Iberoamericana veu Andorra preparada per a la cimera

Falta menys d’un any i mig perquè les màximes autoritats dels 22 països iberoamericans que participen a la cimera desembarquin a Andorra, seu de la 27ena edició de l’esdeveniment. Amb motiu de fer el pertinent seguiment de l’agenda vinculada a la Secretaria Pro Tempore, la secretària general Iberoamericana, Rebeca Grynspan, va visitar ahir el Principat per reunir-se amb el cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach.

Grynspan va posar de relleu que la trobada amb l’Executiu va ser «molt fructífera» i va afirmar que Andorra està preparada per acollir un esdeveniment que obligarà a realitzar un desplegament logístic sense precedents al país. «Tot està perfectament organitzat i caldrà portar endavant el pla» va manifestar Grynspan, qui va destacar que el Govern ha pres «les accions correctives necessàries per adequar-se a alguns dels suggeriments que per experiència el grup de logística de la secretaria general va proposar».

Tot i que Andorra és l’Estat més petit de la vintena que integren la cimera i el darrer membre en incorporar-se a les reunions biennals (l’any 2005), la secretària general iberoamericana va confiar que al Principat no li pesarà la responsabilitat. «És cert que és un país petit i és una primera experiència però creieu-me que els mateixos problemes els tenen els països grans. Organitzar una cimera és quelcom de molta envergadura però hi ha una gran expectativa de tota la regió cap a Andorra. Hi ha una actitud molt afectuosa vers al país i els lligams s’han anat enfortint a través del temps i la gent està molt entusiasmada» va assegurar Grynspan.

Dos dels aspectes clau per a l’organització de la cimera és l’allotjament i la seguretat. Respecte a la primera qüestió, Grynspan va dir que «Andorra té una oferta turística molt gran, per tant, el tema de la disponibilitat d’habitacions i d’espais pels esdeveniments ha estat solucionat i no hem tingut problema amb això». Quant al segon factor, Ubach va reconèixer que «hi ha contactes que s’han dut a terme amb el Govern espanyol per establir una col·laboració», concretament sobre la taula hi ha un «memoràndum d’entesa». De la mateixa manera, la previsió de l’Executiu es traslladar aquesta cooperació a França tot i que encara no s’ha definit el nombre de dispositius necessaris ni si el tipus d’intervenció es limitaria a l’àmbit fronterer o, si pel contrari, dins del territori nacional. Pel que fa a la mobilitat, la idea amb la qual treballa el Govern per rebre les autoritats és a Barcelona i Tolosa, tot i que Ubach va desitjar que pel novembre del 2020 l’aeroport d’Andorra-La Seu «estigui operatiu».

En relació a l’«intens» calendari, Grynspan va recordar que «almenys queden 20 reunions per endavant» abans de la celebració d’una cimera que, com en d’altres edicions, també serà deslocalitzada. És a dir, hi haurà determinades trobades que es faran fora del país. A data d’avui està programada una reunió de ministres de Cultura a Bogotá (Colòmbia) el proper mes d’octubre; al febrer hi haurà la reunió de ministres d’Ensenyament Superior i al mes de juny se celebrarà la reunió de ministres de l’Administració Pública i la Reforma de l’Estat a Portugal.

Reunió amb la CEA

Durant la seva visita al Principat, Grynspan també va aprofitar per reunir-se amb la CEA per tractar els preparatius de la Trobada Empresarial Iberoamericana, que tindrà lloc el dia abans de la inauguració de la cimera. Segons les previsions es calcula que arribaran 300 empresaris iberoamericans al país que participaran en taules rodones. En aquest sentit, la CEA va instar al Govern «a prioritzar la contractació dels serveis necessaris per a la realització d’aquest esdeveniment a empreses nacionals».