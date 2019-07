Una nova dosi de subtil perfecció

És l’obra més representada de tota la història de la dansa i el ballet clàssic més estimat. La prova és que el Ballet de Moscou fa 30 anys que representa per tot el món El llac dels cignes i fa mesos que realitza una gira per Espanya per commemorar l’efemèride. A la primavera va triomfar a Barcelona i avui a les 21.00 hores arriba al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. Encara hi ha entrades disponibles a la venda per gaudir d’«una connexió directa amb els ballarins i l’espectacle», manifesta a aquest rotatiu el mànager de la companyia a Europa, Lucky Gómez.

La companyia renova el rol del protagonista, però el matrimoni Terentiev es manté a l’escenari

El Ballet de Moscou ja va reproduir la mateixa obra l’any passat en el mateix escenari, però avui incorpora una novetat: el solista Aleksandr Petrichenko substitueix a Alexei Terentiev com a l’heroic Príncep Sígfrid. Cristina Terentiev, dona d’Alexei, seguirà interpretant a la princesa Odette, mentre que el seu marit serà el malvat bruixot Rothbart. «És un repte renovar el rol del protagonista, però la química entre ambdós ballarins és la mateixa que tenia el matrimoni Terentiev», explica Gómez. La resta de la funció serà la mateixa que va estrenar el Teatre Bolxoi el 1877, tot i que amb la coreografia exitosa que Marius Petipa i Lev Ivanov van crear pel Teatre Mariinski de Sant Petersburg el 1895 i que és la que s’ha perpetuat en el temps.

Més responsabilitat

Qui més o qui menys ha sentit a parlar o ha vist El llac dels cignes, sigui l’original o alguna de les diverses versions que s’han fet, inclús cinematogràfiques. Per tant, quin és el motiu per anar a veure l’obra? Gómez respon de manera rotunda que «és una obra molt viva», a la vegada que destaca el «perfeccionisme» que ha adquirit la companyia que dirigeix Timur Fayziev després de tres dècades d’«ardu treball» i «donant-lo absolutament tot».



Tot i la dilatada experiència, el mànager del ballet reconeix que els 30 anys causen impressió. «No alliberem tensió ni pressió, al contrari, la responsabilitat és més gran. És fascinant veure com els ballarins s’autoexigeixen més i segueixen entrenant els moviments i polint els detalls», explica amb coneixement de causa, ja que porta 16 anys treballant amb la companyia russa.



Amb tot, El llac dels cignes segueix enamorant. Fayziev puja sobre l’escenari 21 ballarins i divideix l’obra de quatre actes en dues parts. La música de Txaikovski, però, estarà gravada. «Tant de bo pogués ser en directe. Ho intentem i ho fem possible sempre que podem, però és un hàndicap pel preu de les entrades», reconeix Gómez. De totes maneres, afirma que el públic vibrarà amb les notes del compositor i admirarà les coreografies «líriques i fluides» dels millors solistes russos.