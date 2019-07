L'UdA tracta el repte dels petits estats al projecte Erasmus+

La Universitat d’Andorra (UdA) participa, juntament amb vuit petits estats europeus més, en el projecte Reptes per a la democràcia i la vida social als petits estats europeus que forma part d’Erasmus+, el programa de la Unió Europea de suport a l’educació, formació, joventut i esports a Europa. El projecte, liderat per Liechtenstein, va iniciar-se el setembre del 2018 i s’allargarà durant 36 mesos, fins l’agost del 2021. La resta de socis del projecte són Malta, Islàndia, Xipre, Luxemburg, Montenegro, Estònia i San Marino. Dins d’Erasmus+, el projecte s’emmarca en les accions de cooperació per a la innovació i l’intercanvi de bones pràctiques, i en les d’associacions estratègiques per a l’educació d’adults.

L’objectiu és intercanviar experiències i resultats d’investigació sobre temes d’actualitat que afecten els petits països europeus. Fins a la data ja s’han fet tres reunions (a Liechtenstein, Malta i Islàndia) en les quals s’han tractat qüestions sobre immigració i refugiats, residència i accés a la nacionalitat, integració a Europa i seguretat i defensa. En les properes trobades s’abordarà la situació de les relacions internacionals, la resolució de conflictes, el desenvolupament econòmic, la cooperació regional, les polítiques socials, els reptes per a la democràcia o la participació ciutadana, entre d’altres. La propera reunió tindrà lloc a la tardor a Xipre.



Els resultats del projecte es posaran a disposició del públic en forma de materials educatius d’alta qualitat per a l’educació d’adults, vista la manca que hi ha d’aquest tipus de material sobre la realitat dels petits estats europeus. La voluntat final és poder incloure el tema dels petits estats en l’oferta de cursos d’educació per a adults dels països involucrats.