Més diners pel ràfting malgrat els dubtes sobre el futur de l’activitat

Els dubtes sobre si finalment hi haurà ràfting o no al Valira planen, des de fa temps, sobre la parròquia laurediana. Però des del comú se segueixen fent passos com si es tingués plenament decidit que l’activitat serà una realitat. En una publicació extraordinària del BOPA, es va poder conèixer una ampliació del contracte de condicionament del local situat a l’avinguda Rocafort número 26, on s’havia previst que hi anessin els vestidors per als usuaris del ràfting. Concretament la corporació destina 40.460,80 euros més (a part dels 218.284,51 euros que ja s’havien aportat en dues fases els anys 2017 i 2018) a fer obres a l’immoble. Fonts del comú van explicar que es tracta d’una intervenció al teulat, després que s’hagi detectat una petita incidència que no es va preveure quan es van pressupostar els treballs inicials.



Les mateixes fonts van indicar que les obres ja han finalitzat, però tot i així els locals no s’utilitzen, encara, per a res. Tampoc serviran durant els dies de la festa major que és quan s’estrenarà el ràfting amb el que es vol que sigui una mena de prova pilot. I és que els vestidors es van situar en un immoble ubicat a l’altura de l’edifici del Molí, on l’administració local pretenia que hi hagués la sortida de l’activitat. Però tenint en compte les obres que s’estan fent del desviament de Sant Julià i que corresponia a una zona inundable, de moment les barques hauran de sortir des del pont de Fontaneda, sense vestidors disponibles per als usuaris.



Tot i la inversió, de moment no està clar quin serà el futur de l’activitat. Des de FEDA ja es va deixar clar que l’acord perquè la companyia intervingui perquè augmenti el cabal del riu és puntual, limitat als dies de la festa major, però per ara no es preveu allargar-lo. I en el mateix sentit es va manifestar la ministra de Medi Ambient, Sílvia Calvó, en el tradicional dinar que el Govern va celebrar aquesta setmana a AINA. Així va remarcar que «en el cas concret que es vulgui desenvolupar un tipus d’activitat que tingui més continuïtat en el temps la formalització ha de ser d’una altra manera i amb una sèrie de condicionants que els que han sigut ara per una activitat de quatre dies».

Oficina

Les obres dels vestidors no són les úniques que ha hagut d’assumir la corporació de manera imprevista. En el mateix BOPA extraordinari es va fer públic un edicte per ampliar el contracte de remodelació de l’immoble situat a l’avinguda Verge de Canòlich número 51, on hi havia la gasolinera. Es tracta de l’espai on el comú va construir unes noves oficines de venda de tiquets per al parc de Naturlandia (l’oficina de la cota 900) així com per promocionar el ràfting. En aquest cas es tracta d’una inversió de 53.293,34 euros perquè, segons les fonts comunals consultades, calia fer uns arranjaments a la façana que ja s’han enllestit, també. Aquests diners s’han de sumar a dues adjudicacions més que ja havia fet la corporació laurediana per a la mateixa obra: 134.971,66 euros el 2017 i 140.000 euros el 2018. En tots els casos l’empresa adjudicatària ha estat la mateixa: Pidasa Serveis.