Goujón, a l’FC Andorra

Iker Goujón es va convertir ahir en el cinquè fitxatge de l’FC Andorra. El jove extrem de 19 anys arriba provinent del CF Reus Esportiu B, equip que va militar a la Tercera Divisió durant la temporada passada i de fet, va debutar amb el primer equip. El jugador era la gran promesa del planter i va tenir molts minuts amb el filial del club. Va arribar al juvenil del Reus provinent del Barça.

A més, Goujón va ser una peça clau de l’ascens del Reus juvenil a Divisió d’Honor la temporada 2017 - 2018. «El jugador espera continuar el seu creixement professional defensant els colors del nostre club», va assegurar l’FC Andorra en un comunicat.

Així, la setmana passada es va desvincular del Reus i al seu Instagram va explicar que «és un dia trist, tinc al davant un futur incert i confós». «Crec que ha arribat el moment, fa quasi set anys que vaig arribar i mai vaig pensar que hauria de marxar d’aquesta manera però tot arriba al seu final i m’agradaria agrair tot el que he viscut», assenyalava. En aquest sentit, el fitxatge va ser anunciat juntament amb els de Javi Martos, Miguel Palanca i Diego Huesca.

Ara, falta per anunciar la incorporació de Raúl Feher, juntament amb dos altres jugadors.

Pel que fa als altres fitxatges, l’Andorra va explicar que Palanca «arriba al club amb una meritòria carrera esportiva al futbol professional». «Un cop finalitzat el seu contracte amb el Nàstic de Tarragona, l’extrem català s’uneix al projecte esportiu de l’Andorra per aportar experiència i qualitat ofensiva», remarcava.

Així mateix, Martos «arriba per reforçar el sistema defensiu tricolor», «espera poder aportar experiència i jerarquia a la defensa andorrana», destacava. El jugador s’uneix al projecte de Gerard Piqué després d’haver jugat la darrera temporada a l’Sporting Charleroi, de la Primera Divisió belga.

Finalment, el porter Huesca, que arriba provinent del juvenil A del València i que ha participat en el Campionat Sud-americà de Futbol Sub-20 de 2019 amb la seva selecció, Paraguay, aportarà «la joventut i el talent». Aquests jugadors s’incorporaran a les ordres de Gabri García i Albert Jorquera el pròxim dilluns, dia que comença la pretemporada.

El que no està encara clar és si el conjunt jugarà a la Tercera Divisió o a la Segona Divisió B, ja que amb els darrers moviments que hi ha hagut a la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), va quedar una vacant perquè el Reus va ser descendit administrativament. En aquest context, l’Andorra té l’opció de pagar els 452.022 euros que es demana per poder optar a la plaça, una decisió que es coneixerà demà, que és quan acaba el termini de 72 hores que l’entitat va donar als clubs interessats.

Ara per ara, el que se sap és que el CE Hospitalet no pot fer front el pagament. L’entitat es va veure obligada a demanar als clubs del mateix grup que no paguessin per la vacant perquè se la mereixen per mèrits esportius.

El Terrassa, el 6 d’agost

El que està clar és que el primer duel que disputarà l’Andorra serà el pròxim 6 d’agost, contra el Terrassa, en el duel corresponent a la Copa Catalunya. Serà a les 19.00 hores, al Prada de Moles. L’equip disputarà després uns quants amistosos.