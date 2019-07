Conveni de quatre anys per disposar del Prada de Moles

L’FC Andorra disposarà del Camp d’Esports Prada de Moles durant els pròxims quatre anys. El Comú d’Encamp va aprovar la setmana passada firmar un conveni amb l’entitat tricolor perquè el primer equip de l’entitat i la seva base entrenin en aquestes instal·lacions durant tot aquest temps. Avui es firmarà l’acord amb l’FC Andorra i la setmana que ve es donaran a conèixer tots els detalls d’aquest.

Així mateix, el cònsol major d’Encamp, Jordi Torres, va explicar que aquest conveni implica que «tant sigui a la Tercera Divisió com a la Segona Divisió B», el primer equip disputi els duels al Prada de Moles. «Amb petites modificacions, entrarem dins de les demandes de la Reial Federació Espanyola de Futbol», remarcava.

Per altra banda, el comú també es va mostrar disposat a col·laborar per oferir terrenys a l’entitat i al Govern perquè construeixin un estadi. Si ha de ser per jugar a la Primera Divisió, ha de tenir una capacitat mínima de 15.000 persones, mentre que per fer-ho a Segona, haurà de ser de 6.000.

En aquest context, una altra de les opcions que hi pot haver en un futur és que la base de l’FC Andorra utilitzi Encamp per entrenar, de manera que la parròquia podria esdevenir una ciutat esportiva de l’entitat. Cal recordar que, tot i que tot està paralitzat per l’Operació Cautxú, la Federació Andorrana de Futbol contempla la construcció de dos camps de futbol a la parròquia.