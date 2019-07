Encamp, «en molt bona posició» per ser Ciutat Europea de l’Esport

El comitè avaluador de la Federació de Ciutats i Capitals Europees de l’Esport (ACES Europe) va visitar Encamp ahir per estudiar la seva candidatura de cara a l’any 2020 per ser Ciutat Europa de l’Esport de menys de 25.000 habitants. En aquest sentit, el comitè, liderat pel president Gianfranco Lupatelli, va poder conèixer totes les instal·lacions. A més, a la tarda, es va fer la defensa de la candidatura.

En aquest context, Lupatelli va explicar que Encamp es troba «en molt bona situació» per aconseguir-ho. «En aquesta primera visita hem vist molt esport popular, per a tots, i les instal·lacions», explicava i assegurava que «aquesta ciutat té tot el necessari per ser-ho». «Ofereix esport als turistes i als ciutadans, Encamp viu molt el seu turisme esportiu», indicava. «Es podria fer una candidatura de país, aquesta ha començat molt bé però després es pot estudiar fer-ne una de país o estudiar fer una comunitat europea d’esport dels Pirineus, que sigui oberta a Espanya i França també, s’ha d’estudiar», manifestava.

«Avui hem començat la presentació del projecte, la veritat és que han sortit sorpresos al veure la quantitat de clubs que teníem», assegurava el cònsol major d’Encamp, Jordi Torres. «Estem ben posicionats, al mes de novembre es faran les votacions i es decidirà, espero que puguem aconseguir la distinció», desitjava. «El reconeixement t’acaba de posicionar dins d’una línia que portem treballant», sentenciava.

Per altra banda, la ministra de Cultura i d’Esports, Sílvia Riva, va indicar que «veiem bé» fer una candidatura de país. «Rebem la idea amb ganes de treballar-la, ens agrada i pot ser una aportació al món de l’esport», remarcava. «Ho comentarem tècnicament, difícilment no ho consideraríem», assegurava.