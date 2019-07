Els veïns de la part alta de la capital reclamen el retorn dels autobusos

Els veïns de la part alta d’Andorra la Vella reclamen que les línies nacionals d’autobusos recuperin els recorreguts d’abans del 18 de maig i tornin a passar pels carrers del casc històric. «D’un dia per l’altre, ens van treure els busos i ara no tenim transport públic», va lamentar una de les veïnes, Àngels Espuga, que també està al càrrec del comerç Punt a Punt. De fet, va detallar que ha provocat un cert malestar entre el veïnatge perquè representa un perjudici sobretot per a aquelles persones que tenen dificultats de mobilitat. «Només ens queda el bus comunal, però en cas de voler desplaçar-nos a una altra parròquia, hem de fer transbordament o anar a la parada que hi ha davant de L’Orri, que és la més propera», va especificar Espuga.

El veïnat va mantenir una primera reunió amb la cònsol major, Conxita Marsol, que de seguida va indicar-los que aquest tema era competència del Govern. Per això, just la setmana passada, van trobar-se amb el cap de l’Executiu, Xavier Espot, i van lliurar-li les 400 signatures que han recollit fins ara per reclamar el retorn dels autobusos al barri. «Espot va dir-nos que és cosa de l’anterior legislatura, però que ho estudiaran. Mentrestant, des del Govern van suggerir-nos que optem per fer transbordament», va apuntar la veïna tot queixant-se del cost i el temps que representa seguir aquest sistema de transport.

Espuga va avançar que ja tenen d’altres mesures en ment i que un cop rebin una resposta del Govern decidiran com procedir. «Molta gent gran o amb fills depèn del transport públic; i els comerciants també estem notant-ne els efectes, ja que de moment hem experimentat una caiguda d’entre el 40 i el 50% en la facturació i haurem d’acabar tancant», va posar el crit al cel la veïna del casc històric.