L’Andorra Ultra Trail Vallnord, de rècord

El futur del centre pot passar per finançament público-privat

«Estem molt contents de com ha anat tot plegat, hem tingut una bona meteorologia i els corredors fidels i internacionals han acabat encantats per l’aventura viscuda», comentava la directora de la prova, Lídia Martínez.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació