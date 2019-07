La reforma del Comapedrosa es licitarà abans d’acabar l’any

La reforma del refugi de Comapedrosa està cada vegada més a prop. Segons van indicar des del Govern, el Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat està acabant de redactar el projecte d’obra de millora de l’equipament i l’objectiu és licitar-lo durant el segon semestre d’aquest mateix 2019. La infraestructura, que enguany compleix 30 anys, fa temps que presenta certes deficiències però serà l’informe de l’Executiu el que determinarà les millores que esdevenen necessàries, tant de l’estructura com de l’eficiència energètica.

Tal com van especificar des del Govern, el projecte preveu millorar l’aïllament del refugi així com el seu confort interior pensant en totes les èpoques de l’any, ja que malgrat estar guardat únicament entre el juny i el setembre l’equipament pot utilitzar-se durant tot l’any. Pel que fa al conjunt de les instal·lacions, amb capacitat per a gairebé 50 persones que estan distribuïdes entre tres habitacions, l’objectiu és reestructurar un dels dormitoris en habitacions de menys capacitat, així com optimitzar l’espai reservat per a l’equip de guardes. De la mateixa manera, el projecte inclou ampliar els serveis sanitaris per als usuaris, que s’ubiquen a la planta subterrània.

En matèria energètica, i tenint en compte que l’equipament va construir-se 30 anys enrere, la reforma vol optimitzar les fonts d’energia sostenible per tal de reduir la dependència de les fonts d’energia fòssil així com millorar l’eficiència energètica del refugi.

Tal com va anunciar la titular de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, en una roda de premsa duta a terme l’any anterior, les obres es realitzaran en diferents etapes per evitar que s’hagin de tancar les instal·lacions però es poden arribar a allargar entre dos i tres anys.