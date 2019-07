El Vallbanc resisteix amb un Casals molt inspirat

El Vallbanc FC Santa Coloma va resistir ahir a l’Estadi Comunal i, finalment, va treure un empat a 0 molt valuós que li permet seguir somiant amb el millor panorama, ja que ara pot donar la sorpresa a Astana. Realment, se li dona molt bé jugar aquesta ronda i, un altre any, tornen a donar la sorpresa, aquest cop, empatant davant d’un rival tècnicament molt superior.

Els colomencs van proposar un bon joc i finalment, amb valentia, van saber resistir els cops del rival. Així mateix, amb un Eloy Casals molt inspirat, van saber estar tota l’estona dins del partit. El porter, més d’una vegada, va intervenir per treure les castanyes del foc. D’aquesta manera, el partit va començar amb bones sensacions i al minut 6, Enric Pi va tenir una molt bona ocasió, però el xut va sortir desviat. En aquest sentit, el Vallbanc anava generants oportunitats, liderant l’enfrontament, però no trobaven el gol.

Els andorrans creixien davant d’un rival descol·locat. Els plans de Marc Rodríguez sortien segons el previst. Però la gran ocasió de l’enfrontament va arribar al minut 25, amb una rematada al travesser de Yuri Logvinenko. Després, poc abans d’acabar la primera part, Rúnar Már Sigurjónsson va fer un gran xut que va aturar Casals.

Després, a la represa, amb un 0 a 0 a l’electrònic, els colomencs van jugar còmodament, controlant però deixant fer als kazakhs. Les dues grans oportunitats van ser de Marin Tomasov, primer al minut 63 i després al 80. Però Casals no va fallar. Primer duel superat. Astana és el pròxim examen.