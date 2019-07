Hannah es converteix en nou jugador del MoraBanc

L’Herbalife Gran Canària no va igualar l’oferta del MoraBanc pel base Clevin Hannah i aquest ja pot firmar pel conjunt tricolor. En aquest sentit, el club ja pot anunciar el seu fitxatge de manera oficial.

Hannah jugarà en el seu cinquè equip de la Lliga Endesa, després d’haver militat al Divina Seguros Joventut, al Retabet Bilbao, al Bilbao Bàsket, a l’UCAM Múrcia i al Gran Canària. En els seus 126 partits que ha jugat a l’ACB, el jugador ha aconseguit una mitjana d’11,7 punts, 3,6 assistències i 11,5 punts de valoració. En la temporada 2017-2019, va ser escollit MVP del mes de juliol, en la seva etapa com a jugador murcià.

Per altra banda, cap equip va presentar una oferta per David Walker i ara el jugador ha de decidir si accepta l’oferta que li ha fet el MoraBanc Andorra. Com a tard, la decisió es coneixerà la setmana vinent.

A més, el club va donar a conèixer la cessió d’Hugo Schneider per una temporada. L’aler andorrà de 21 anys i que actualment compaginava el Sènior B amb els entrenaments del primer equip, continuarà la seva evolució a l’equip basc de LEB Plata, l’Iraurgi Saski Baloia.