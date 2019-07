La Travessa la Massana i Ordino, a les Fontetes

Dissabte arriba una nova edició de Travessa la Massana i Ordino, que cada any té la sortida, de forma alterna, a cada parròquia. En aquesta edició, el punt d’inici i d’arribada serà al centre de la Massana, a la plaça de les Fontetes. El recorregut serà per zones boscoses, amb un desnivell de 885 metres i 12 quilòmetres de distància. Els corredors aniran de les Fontetes a Anyós, passant pel camí de la Gravades i les Barreres, seguiran per Beixalís i la collada de l’Estall i retornaran al punt d’inici passant per la Gonarda i les Molleres.