Iniciativa per convertir el llegat radiofònic en patrimoni mundial

La defensa, recuperació i manteniment del patrimoni cultural nacional són elements que conformen les bases de Velles Cases Andorranes, per tal de deixar un llegat del país a les futures generacions. Aquesta associació posa sobre la taula el projecte de confeccionar una candidatura perquè Radio Andorra i Sud Radio entrin al catàleg de Patrimoni de la Humanitat de la Unesco. Des del ministeri de Cultura i Esports recullen la proposta i estudiaran el dossier per veure si és possible tirar-la endavant.

Són dues instal·lacions que porten dècades en desús, i que en els últims anys compten amb projectes per acabar amb el seu abandó i tinguin unes funcions molt diferents per a les quals havien estat construïdes. A Radio Andorra hi ha plantejat portar-hi el ministeri d’Afers Exteriors, mentre que a Sud Radio el Cramea, un centre d’alt rendiment en alçada. Aquestes iniciatives no lliguen amb la proposta de Velles Cases Andorranes. «El futur d’Andorra passa per promocionar la cultura i aquests projectes faran que Andorra tingui personalitat, essència, autenticitat i interès per la gent de fora i d’aquí», assenyalava Claude Benet, president de l’associació. Remarcava que, per exemple, Radio Andorra es va construir als anys 30 i és «l’única estació que té l’edifici i la maquinària tal com és. Al món no hi ha cap més», així com les instal·lacions que també es troben al port d’Envalira. «El que tenen a dins els dos edificis és un patrimoni que no hauríem de deixar perdre», subratllava.

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, veu positivament la iniciativa, però fins que no posseeixi els elements tècnics «no puc valorar què implica la presentació d’una candidatura quan encara no sabem quins elements formals han d’acompanyar-la». Andorra compta actualment amb la vall del Madriu-Perafita-Claror a la llista de la Unesco, mentre que s’està treballant en una candidatura transfronterera amb Espanya i França, relacionada en el Coprincipat. A més d’elements arquitectònics del país, com la Casa de la Vall i les esglésies romàniques, hi són integrats la Catedral de la Seu d’Urgell i el castell de Foix.

80 anys de ràdio

Precisament aquest anunci es va realitzar en la presentació dels actes de commemoració del 80è aniversari de la radiodifusió a Andorra, que es portaran a terme el 7 d’agost, data en la qual el 1939 es va efectuar la primera emissió de Radio Andorra. Es va fer des del pui d’Encamp i posteriorment els estudis es van traslladar al roc de les Anelletes. «Són vuitanta anys de la nostra història i recordar un fet molt important, i és que Ràdio Andorra s’escoltava per tot Europa», recordava el tècnic de Cultura del Comú d’Encamp, Àlex Arnó. L’emissora no va parar d’emetre durant la Segona Guerra Mundial, sent una referència, i són moltes les persones que recorden encara la falca Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra. La construcció de Sud Radio al port d’Envalira va ser posterior i també va tenir la seva rellevància entre els oients de més enllà dels Pirineus. «La història ha volgut que aquestes dues emissores ens deixessin un patrimoni rellevant marcat pels dos edificis d’Encamp i Pic Blanc», exposava Riva.

L’efemèride porta que s’efectuïn durant la jornada diversos esdeveniments. En primera instància es farà una taula rodona moderada per la periodista Noemí Rodríguez, i que comptarà amb la presència de Carmen Alonso (locutora de Ràdio Andorra coneguda com a Carmen del Monte), Gualbert Osorio (periodista, administrador judicial de Ràdio Andorra i autor de Ràdio Andorra. La història d’un mite que va fer història; Agustí Pifarré (locutor i tècnic dels estudis de Radio Andorra al roc de les Anelletes); Jean Clergue (tècnic de Radio Andorra a l’edifici del pui d’Encamp); Thierry Bernard (últim director de Sud Radio); Mari Àngels Roig (locutora de Sud Radio); i Joan Font (periodista i locutor de Sud Radio). També participaran, des del públic, altres persones que van treballar a les dues emissores. L’acte serà de les 9.30 a les 12.30 hores a la sala de la Valireta d’Encamp.

A la sala d’exposicions del comú encampadà s’inaugurarà a les 13.00 h l’exposició fotogràfica de Radio Andorra i Sud Radio. A les 16.30 h es farà una visita a la instal·lació de Sud Radio. La de l’altra emissora no es pot realitzar per raons de seguretat, perquè s’ha d’extreure l’amiant que hi ha instal·lat. «Apropar-se a l’edifici no suposa un risc imminent i des del Govern ja s’està treballant per agilitzar el procés d’extracció», remarcava Riva. A les 20.00 h començarà un sopar al Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp amb ball amb música de les ràdios.