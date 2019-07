Tal dia com avui de fa 8 anys

L’excònsol major de la Massana va reconèixer en una entrevista a EL PERIÒDIC que, a les portes d’acabar el seu mandat, tres o quatre projectes no es van realitzar «ben bé». Va ser el cas de la remodelació del prat del Colat, la construcció d’un centre de salut i plans d’embelliment. El motiu va ser la conjuntura econòmica, va dir.

Per El Periòdic

