L’Acro Game s’avança un dia per la climatologia

l’Acro Game s’avança un dia arran de les previsions meteorològiques i, per tant, avui comencen les rondes classificatòries. Així ho va anunciar ahir l’organitzador de l’esdeveniment, Horacio Llorens, en una entrevista a RàdioSeu. D’aquesta manera, el públic podrà gaudir dels vols acrobàtics d’una quinzena de parapentistes de màxim nivell a partir de les 16.30 hores a Organyà. Les finals seran divendres, també a la tarda.



Llorens va destacar que la prova reuneix novament «el bo i millor del parapent» en una especialitat, l’acrobàtic, «que segueix evolucionant i augmentant el nivell». Llorens, que entrena habitualment a Organyà, serà l’únic absent a la competició, perquè actualment es recupera d’una lesió. Però sí que volaran noms propis com ara els francesos Théo de Blic, Tim Alongi i Axel Fornasier i els colombians Andrés Villamizar i César Arévalo, juntament amb Egor Posokhin (Rússia), Porret Maël (Suïssa), Raúl Rodríguez (Espanya), Jack Plimbett (Anglaterra), Nicola Domini (Itàlia), Rafael Goberna (Brasil), Thomas Schögl (Àustria), Víctor Carrera (Xile) i Luke de Weert (Països Baixos).



L’edició d’aquest any de l’Acro Game coincideix amb la recta final de les obres de millora que l’Ajuntament d’Organyà ha impulsat a la zona d’envol per a aficionats al parapent en general. Una reforma que els pilots professionals valoren molt positivament. Llorens creu que era un pas necessari perquè «les instal·lacions s’estaven quedant petites», considerant que amb el canvi «han quedat molt bé». En aquest sentit, va afirmar que això ajudarà a fer que encara més aficionats i experts d’arreu del món s’apropin a l’Alt Urgell per gaudir del que ja és considerat com un dels millors indrets per a la pràctica d’aquest esport.



El format de l’Acro Game es basa en eliminatòries en forma de batalles (un contra un). Els pilots han de reptar al seu rival tot fent el moviment més complicat possible en l’aire per torns. Si el seu rival no és capaç d’emular aquests trucs, sumarà una lletra. Quan un dels dos pilots completa la paraula ACRO, queda eliminat i el guanyador passa a la següent ronda.