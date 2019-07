Pintat veu «menys presses» per l’acord d’associació amb la UE

El president del grup parlamentari de terceravia, Josep Pintat, així com els consellers generals de la formació, Joan Carles Camp i Josep Majoral, es van reunir ahir amb el cap de Govern, Xavier Espot, i el secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, per iniciar les converses i acords previs a la formalització d’un pacte d’Estat entre totes les forces polítiques representades al Consell General, al voltant de la negociació de l’acord d’associació. A la sortida de la trobada, Pintat va valorar la reunió com a «positiva» després de detectar una major voluntat de transparència i augurar que amb els canvis en les institucions europees hi ha la sensació que «no hi ha les mateixes presses per fer l’acord».



Pintat va explicar que la formació va fer entrega d’un memoràndum «d’entesa i col·laboració» que fixa «les línies polítiques» que el grup considera que haurien de servir per «establir els principis per negociar el pacte d’estat amb el Govern i si hi ha lloc, amb les altres forces». Des de l’Executiu es va confirmar, mitjançant un comunicat, el compromís per prendre en consideració el document i fer el retorn corresponent en les pròximes setmanes.



El líder de terceravia va ser clar a l’hora d’explicar els motius que els han portat a presentar el memoràndum: «la raó és molt senzilla: transparència. Que és el que no vam tenir la legislatura anterior», va afirmar, insistint que «el document estableix les línies de transparència».

Ritme

D’altra banda, en ser preguntat per si es trobarien més a prop de formar part del pacte d’Estat, Pintat va manifestar que «sempre hem dit que estem a favor d’unes relacions estretes amb la UE», i que la voluntat d’unitat que han expressat tampoc ha canviat.

Amb tot, el polític lauredià també va voler assenyalar que la nova composició de les institucions europees pot condicionar les negociacions. Així, va recordar que a dia d’avui la Comissió està en funcions i són conscients que fins que no hi hagi els nous membres, difícilment es podrà avançar. Amb tot, augura canvis. «S’ha de veure el tarannà i predisposició que hi haurà, però tenim la sensació que no hi ha les mateixes presses o neguits per fer l’acord», va indicar.



De la mateixa manera va manifestar que veu opcions que l’acord que plantegi l’actual executiu tingui un caire diferent al que es negociava fins ara. Especialment en relació a l’entrada al mercat interior. «Després de l’acord hi pot haver un altre pas que és entrar al mercat interior, però l’acord no té per què implicar entrar-hi. Hi ha països que tenen acord i no estan al mercat interior», va assenyalar, afegint que «també notem que amb l’actitud d’avui del Govern sí que es va de cara al mercat interior, però potser no al 100% com es volia en l’anterior legislatura».

Via del diàleg

Per la seva banda, el ministre portaveu, Eric Jover, també va valorar positivament la reunió, remarcant, sobretot, «les ganes de construir» mostrades per les dues parts i va emplaçar-se a continuar en aquesta línia i mantenir «la via del diàleg» per tal d’assolir, «amb totes les forces» el millor acord possible.



En aquest sentit, Espot va avançar que els pròxims dies es reunirà amb els representants del grup parlamentari socialdemòcrata per intentar que també se sumin al pacte d’estat.