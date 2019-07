La festa major d’Escaldes comença amb la tradicional cercavila

Amb el repic de campanes i traques, ahir es va iniciar una nova edició de la festa major d’Escaldes-Engordany, que fins al diumenge vinent tindrà com a objectiu «fer gaudir als parroquians amb múltiples activitats», segons van indicar membres de l’organització a l’ANA. Paral·lelament, es va obrir el Summer Market, situat al passeig Arnaldeta de Caboet. Substitueix a les parades que fins ara es coneixien com el mercat de les bruixes i es poden adquirir múltiples productes tant d’alimentació com complements i accessoris.



Un cop el repic es va dur a terme, va començar la cercavila des de la plaça de l’Església. Va fer un recorregut pels carrers principals de la parròquia, on va participar el grup de batucada Txarango acompanyat pel grup de pubillatge i el grup de nens i nenes d’Esports d’estiu. Durant el recorregut s’hi va anar afegint públic, cridats pel bon ambient que es respirava.



La primera jornada de festa va continuar amb el concert de tarda de la mà de Vilatuxe, l’hamburguesada popular, el ball amb l’orquestra Swing Latino i el concert del grup de versions Dr. Brujo.



«Els punts forts de la festa major seran el dijous vinent, en el concert del vespre que tindrà com a protagonista Doctor Prats. El divendres a la nit, el DJ dels 40 principals Adrià Ortega farà una actuació. Dissabte, a més, hi haurà un concert tribut a Queen», va indicar Jennifer Puig, membre de l’organització de la festa major d’Escaldes-Engordany i secretària d’Unió Pro-Turime.