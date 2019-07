Corts confirma la represa del judici del ‘cas BPA’ per al 16 de setembre

El Tribunal de Corts va confirmar ahir als advocats del cas BPA que la vista oral del judici es reprendrà el 16 de setembre, tal i com estava previst. Les dues darreres resolucions vinculades amb el cas –una sobre la documentació i les proves incloses en el sumari i l’altra sobre la composició del tribunal– han permès esvair els dubtes sobre un possible nou ajornament d’un judici que fa molts mesos que està aturat. Com ja va avançar aquest rotatiu, el tribunal finalment estarà composat per Enric Anglada, que assumirà la presidència –fins ara ho havia fet Josep Maria Pijuan– i els magistrats Concepció Barón i Jacques Richiardi –que se suma al cas després de la recusació de Pijuan. Corts va aprofitar per informar a les parts d’una modificació del calendari pel que fa a les sessions previstes. Els canvis, però, són pocs i en cap cas modifiquen la data de represa de la vista oral.

Corts desestima una petició de Riestra per eliminar del sumari un seguit d’escoltes telefòniques

D’altra banda, el tribunal també va traslladar ahir a les parts un aute de resolució sobre una altra de les peticions que havien fet les defenses dels processats per excloure del sumari un seguit d’escoltes telefòniques. En aquest cas, la petició va ser interposada pel lletrat Antoni Riestra entenen que mantenir les proves vulnerava la intimitat dels seus clients i basant-se en una resolució del Tribunal Constitucional sobre unes escoltes telefòniques relacionades també amb el cas. Corts, però, ha decidit desestimar la petició en entendre que la resolució del Constitucional fa referència únicament a una persona en concret i a unes escoltes específiques i que la decisió no es pot extrapolar perquè la resta de proves no han estat obtingudes «amb vulneració de cap dret fonamental dels referits acusats, i, conseqüentment, no pot considerar-se que es tracti de prova il·lícita».

Cal recordar que Corts ja ha desestimat també una altra petició dels advocats defensors sobre l’eliminació de bona part de les proves incloses al sumari amb la mateixa sentència del TC com a principal argument. Corts, però, utilitza la mateixa argumentació en totes les peticions per rebutjar el recurs, al entendre que la decisió del TC té a veure amb una persona i unes escoltes en concret i que la decisió judicial no es pot extrapolar a la resta de proves incorporades al sumari.

Desestimat el recurs de la dona d’Higini Cierco

El Tribunal Constitucional ha decidit desestimar el recurs d’empara interposat per la dona d’Higini Cierco, Carmen Martínez, pel sobreseïment de la causa referent als missatges de Whatsapp relacionats amb l’afer BPA que va enviar a l’aleshores cap de Govern, Toni Martí i al ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, entre el maig i l’agost del 2016 en un to presumptament amenaçador.

La Batllia va dictaminar en un judici ràpid celebrat a principis de febrer del 2017 dos mesos d’arrest nocturn per a la dona al ser acusada d’un delicte menor de tràfic d’influències i un delicte menor d’amenaces. La condemna incloïa una indemnització simbòlica per a Martí i Saboya d’un euro.

Martínez es va oposar a la pena dictada per la Batllia i va demanar al Tribunal de Corts el sobreseïment de la causa. En dues ocasions, però, se li va denegar. Finalment, va interposar un recurs d’empara al Constitucional per presumpta vulneració del dret a obtenir una decisió fonamentada en dret. El TC, però, ha decidit no admetre a tràmit el recurs contra els autes que havia dictaminat Corts.