El TC tomba el recurs del PS i L’A contra la llei que ha de fixar el preu mínim del tabac

El Tribunal Constitucional ha tombat la demanda d’inconstitucionalitat que van presentar el passat mes de març els aleshores consellers del PS i L’A conjuntament contra la llei de regulació de l’establiment de preus mínims de venda dels productes del tabac. Concretament, demanaven que s’impugnessin els articles 1, 3, 4 i 10 del text legislatiu, a més de la seva disposició addicional, en considerar que la llei era «incoherent i inaplicable» i vulnerava els articles 1, 3, 28 i 59 de la Constitució. L’alt tribunal, però, en una sentència del passat 11 de juliol que just ahir va sortir publicada al BOPA, ha desestimat la demanda en tots els seus punts i ha assegurat que els articles impugnats són conformes a la Carta Magna.

De fet, el TC ha arribat a la conclusió que, contràriament al que havien al·legat els consellers socialdemòcrates i liberals, «la Llei recorreguda no vulnera ni la llibertat d’empresa ni l’economia de mercat, ja que tot i les limitacions que hi introdueix fixant els preus mínims de venda dels productes del tabac, respecta suficientment el principi de proporcionalitat i aplica els criteris relatius i propis d’una legítima opció política determinada, de necessitat, d’eficàcia i d’eficiència».

A més, l’alt tribunal ha rebutjat l’argument segons el qual la llei estaria infringint el principi de reserva de llei pel fet d’autoritzar el Govern a fixar el preu mínim inicial dels productes del tabac i a anar-lo modificant, ja que «la Comissió Consultiva efectuarà una proposta al Govern segons les dades obtingudes del mercat i ha d’actuar per unanimitat».

Tot i així, l’òrgan judicial no ha entrat a valorar la vulneració dels articles 1 i 3 de la Constitució, sobre la sobirania d’Andorra, perquè a la demanda «no hi ha cap concreció sobre com suposadament la llei els vulneraria».

Fixació del preu mínim

Pel que fa a l’establiment dels preus mínims de venda dels productes del tabac, la comissió que ha d’encarregar-se’n ja té els seus quatre membres designats però encara no ha mantingut una primera trobada. Com ja va anunciar-se fa uns mesos, el preu mínim es fixarà a partir del diferencial de preu amb Espanya. De tota manera, si prosperés la idea de la Generalitat de fixar un preu mínim per a la venda del tabac exclusiu per a Catalunya, segons van informar des del Govern, es prendria com a referència. Ja van indicar, però, que Catalunya no té competència per fixar un preu propi i que la decisió depèn del Govern de l’estat espanyol.