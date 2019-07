El comú preveu començar les obres a l’agost tot i no tenir encara els permisos

L’informe elaborat per Ambiotec deixa per escrit en l’apartat del calendari d’execució que la intenció del Comú de Sant Julià de Lòria és iniciar les obres del projecte de la tirolina «a l’agost del 2019», és a dir, a tot estirar la construcció hauria de començar en tres setmanes. Tenint en compte la proximitat del termini previst i davant l’absència de permisos del Govern resulta difícil d’imaginar que la construcció del giny pugui encetar-se el mes vinent a no ser que la corporació laurediana decideixi tirar pel dret.

En aquest sentit, la pilota està ara a la teulada del Govern que encara no s’ha pronunciat al respecte tot i que la titular de Medi Ambient, Sostenibilitat i Agricultura, Sílvia Calvó, sí ha reconegut públicament que els documents han entrat a tràmit al seu ministeri i els tècnics estan en fase d’analitzar els impactes mediambientals.

Al mateix temps, d’iniciar-se la construcció al mes d’agost, suposaria que la reunió de poble posposada per al setembre ja es produiria amb les obres en marxa, contràriament al que estava previst quan la reunió de poble estava convocada per a aquest mes de juliol. D’aquesta manera es reforçarien les paraules del cònsol major, Josep Miquel Vila, que va assegurar que la reunió de poble seria «una reunió explicativa i no una consulta popular o un referèndum».

D’altra banda, els estudis preveuen que «el termini previst d’execució de les obres de la tirolina sigui de set mesos», quelcom que tècnicament també sembla complicat d’assolir atenent-nos als impediments temporals esmentats al propi informe, com és el cas de la restricció de les obres durant els mesos de cant i reproducció del gall de bosc, que comprendrien una forquilla entre l’abril i la primera quinzena d’agost. A més, el document recomana que «les obres es duguin a terme durant els mesos d’estiu, ja que a l’hivern amb la neu es dificultarien els treballs, especialment a la cota 2.000».

El comú estima que la inversió de la tirolina repercutiria en uns ingressos anuals de 700.000 euros, una xifra que, segons Vila, permetria recuperar el deute bancari que arrossega Camprabassa.