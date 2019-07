El Campus universitari compta amb 31 participants

La 18a edició del Campus Universitari de la Llengua Catalana tindrà la participació de 31 alumnes, que representen una quinzena de països. L’estada permet no només ser un punt de reunió entre persones de diferent procedència que tenen un nexe comú en l’aprenentatge de l’idioma, sinó que també els permet conèixer la realitat social, política i lingüística d’Andorra a través d’activitats.

Al llarg de la setmana els estudiants reben 30 hores de classe de català i assisteixen a conferències i activitats culturals del país. Diumenge s’inicia i en els dies següents coneixeran espais del Principat com les visites culturals que realitzaran a la Casa de la Vall o Casa Rull, participaran en l’homenatge a l’escriptor Antoni Morell i se’ls donarà a conèixer els fonaments institucionals d’Andorra. També portaran a terme una excursió al Comapedrosa per tal que puguin conèixer l’espai natural del país. El 30 de juliol l’església parroquial de la Massana acull a les 22.00 hores un concert d’orgue per part del concertista Michal Novenko, professor al Conservatori de Música i també al Centre Carlemany de Praga on imparteix l’assignatura: Andorra, pont musical entre Gàl·lia i Ibèria. Tocarà composicions de Bach, Czernohorský, Seger i Cabanilles, i finalitzarà el concert amb una improvisació a l’orgue, que és la seva especialitat.

El Campus està organitzat per l’Àrea de Llengua Catalana, que compta amb el suport del Departament de Política Lingüística. D’ençà que va iniciar-se hi han passat unes 525 persones d’arreu del món.