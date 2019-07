L’Andorra, a punt de convertir-se en equip de la Segona Divisió B

L’FC Andorra està a punt de ser equip de la Segona Divisió B. Segons ha pogut saber EL PERIÒDIC, l’equip va fer ahir la sol·licitud oficial a la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) i ara té 24 hores per fer el pagament de 452.022 euros, el preu que va estipular l’entitat després que el CF Reus Deportiu fos descendit de categoria administrativament. La federació farà pública la decisió demà. Per tant, ara hi ha una vacant i en ser l’Andorra l’únic equip inscrit a la Federació Catalana de Futbol (FCF) que a l’hora del tancament d’aquesta edició havia fet la sol·licitud, tot apunta que serà un nou conjunt del Grup 3 de la Segona Divisió B, la lliga de bronze del futbol espanyol.

D’aquesta manera, els andorrans han vist l’oportunitat d’escurçar els terminis del projecte de Gerard Piqué. El mes de desembre, el central blaugrana es va convertir en el principal accionista del club després d’adquirir-lo a través de la seva empresa Kosmos i aquesta mateixa temporada ja podrien estar lluitant per ascendir a la Segona Divisió i, per tant, entrarien dins del futbol professional.

La federació espanyola tindrà la darrera paraula i demà farà pública la decisió

Cal recordar que qualsevol entitat amb més mèrits esportius que l’Andorra que pogués fer front al pagament tindria prioritat sobre la vacant del Reus. Amb tot, sembla que la plaça serà pels tricolors ja que no hi ha cap equip de Tercera que tingui els recursos econòmics que es requereixen.

Canvis d’última hora

Per altra banda, una qüestió que podria trencar l’operació a darrera hora és la interpretació del reglament per part de l’RFEF. En cas que la federació espanyola interpretés que per obtenir la plaça un conjunt ha d’haver militat almenys una temporada en la quarta divisió del

El Lorca Deportiva, el Reial Jaén, el Linares Deportivo, l’Alcobendas Sport i el Reial Zamora han demanat la plaça

futbol espanyol, l’Andorra no podria tenir-la. Aquest fet, però, sembla improbable, ja que només cal veure que el nom de l’Andorra es trobava en totes les travesses fetes. Igualment, hi ha altres clubs que han sol·licitat formalment la plaça, però no són de Catalunya. Així, el Lorca Deportiva, el Reial Jaén, el Linares Deportivo, l’Alcobendas Esport i el Reial Zamora també volen la plaça. Però haurien de fer un gran nombre de desplaçaments.A més,el Peralada CF, el filial del Girona, també sonava com a nom possible per sol·licitar l’ascens i seria aquest el més perillós pels interessos tricolor, ja que, en mèrits esportius es troben per sobre dels andorrans. Cal veure, però, si poden i volen fer front a un pagament tan elevat.

L’Hospitalet, lluny

Qui no aconseguirà el lloc serà el CE Hospitalet. L’equip va assegurar dilluns en roda de premsa que no faria front al pagament i va reclamar la plaça per mèrits esportius. Així,

El preu estipulat per la vacant del Reus Deportiu per part de l’RFEF és de 452.000 euros

només podria fer front a la meitat del pagament, que seria de 226.011 euros. L’RFEF va explicar que en cas de no trobar cap interessat en aquest primer termini, se n’obrirà un segon rebaixant la xifra a la meitat. En aquest cas, si tampoc hi ha candidats, es passaria a una tercera fase i el preu de la plaça seria de 113.005 euros i, si encara ningú estigués disposat a abonar la quantitat, l’ascens seria gratuït, un fet que passaria per mèrits esportius i, per tant, la plaça seria de l’Hospitalet, un fet que des del club van reclamar i van demanar a la resta que no paguessin per la plaça.

Cal recordar que el cònsol major d’Encamp, Jordi Torres, ja va insinuar la possibilitat que la plaça fos per l’Andorra divendres passat, un fet que la ministra d’Esports, Sílvia Riva, va confirmar. L’ascens implicarà que l’Andorra, a curt termini necessiti un camp nou, ja que per ascendir a la Segona Divisió es necessita un estadi amb una capacitat mínima de 6.000 espectadors, mentre que a la Primera, ha de ser de 15.000 espectadors.

L’FC Andorra i el Comú d’Encamp firmen el conveni

L’FC Andorra va firmar ahir el convenir amb el Comí d’Encamp per disposar del Prada de Moles durant els pròxims quatres anys. En aquest senit, les instal·lacions encampedanes acolliran els partits de l’Andorra a la Segona Divisió B, ja que amb unes modificacions, es poden complir els requisits estipulats. Per exemple, s’ha de fer una petita ampliació de l’aforament i s’ha de fer un tancat al camp, per complir amb les premises de seguretat. També es contempla la construcció d’un bar i d’un nou vestidor.