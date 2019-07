Contrast de poètiques al Festival Orgue&nd

El Festival Orgue&nd celebra la 20a edició amb sis concerts, que es realitzaran del 10 al 21 d’agost, amb una poètica musical que marca les diverses intervencions en aquest cicle, que té a Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i la Massana com a seus.

Per palpar l’esperit d’aquesta edició Ignacio Ribas, director artístic de l’esdeveniment, destaca que «igual com el poeta juga amb la paraula, el compositor descriu amb sons el seu món propi, el món de la seva imaginació o el que percep personalment de la realitat, i també el que desitjaria que existís i que finalment fa real en la seva obra». D’aquesta manera «podem parlar de poètica musical, sinònim d’estètica, aquella manera de fer que és peculiar de cada compositor i que estableix la diferència estilística de cada autor». El cicle segueix «fidel a la seva trajectòria, incideix en la diferència, en el contrast de Poètiques, de mons sonors la diversitat dels quals conforma i resumeix el panorama de la història de la música occidental a través de la música escrita per a orgue o amb l’orgue».

El primer concert serà el 10 d’agost a l’església de Sant Iscle i Santa Victòria de la Massana, amb el trio Loreto Aramendi (orgue), Pablo Mezzelani (cant i instruments musicals ètnics) i Pedro Miguel Aguinaga (violí), que presenten el programa Vents, cordes i pedres, oferint un recorregut variat per l’estètica popular de diversos països.

El dia 12 l’església de Sant Pere Màrtir d’Escaldes-Engordany acull Alemanya, poètiques en alternança, amb Pablo Márquez Caraballo i Atsuko Takano a l’orgue, s’endinsa en el repertori de la família Bach. La resta de concerts són a l’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella. El 14 és el torn de Re-creacions sobre Bach, on Axel Flierl s’inspira en la figura de Bach. El dia 17 Nathalie Forget i Ignacio Ribas representen Noves poètiques, tocant en primícia l’obra Rapsòdia per a orgue i ones Martenot. El 19 l’organista Gabriele Pezone i el saxofonista Valentin Kovalev, ofereixen Poètiques del barroc a l’actualitat, on es podran escoltar obres des de Haendel fins a Ennio Morricone, en duo o a solo. Tancarà el cicle el dia 21 Ludger Lohmann, un dels organistes i pedagogs més prestigiosos del panorama actual. El concert és íntegrament dedicat a les Fantasies corals, amb obres de Bach, Buxtehude, Mendelssohn i Franck.