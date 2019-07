El MoraBanc rescindeix el contracte de Vitali

El MoraBanc Andorra va optar ahir per executar la clàusula de rescissió de Michele Vitali. Per tant, l’italià queda lliura i tornarà a casa, fitxant pel Dinamo Sassari. El jugador de Bolonya tenia un any més de contracte amb el club del Principat però s’havia contemplat una clàusula per quedar lliure en finalitzar el primer any de contracte, una opció que fins fa uns dies Vitali no contemplava i, de fet, va explicar que «a Andorra m’he trobat molt bé aquest any» i que «tinc un contracte per a la pròxima temporada que vull respectar». Finalment, hauria canviat d’opinió.

Així, l’escorta de 27 anys torna a Itàlia on ja va militar amb el Virtus Bolonya i el Basket Brescia Leonessa. No obstant això, el que havia de ser el gran fitxatge no va obtenir el millor rendiment durant la temporada i va anotar 7,9 punts amb un 35% d’encert des de la línia de 6,75. Va capturar 2,1 rebots i va obtenir una valoració de 6,75 de mitjana a la Lliga Endesa. A l’EuroCup no va ser molt millor i va anotar 7,8 punts per duel amb un encert del 32,9% des del triple, va capturar 2,4 rebots i va obtenir una valoració de 6,8 punts. En general, el jugador va fer una temporada molt irregular i, de fet, Ibon Navarro va alertar de la seva situació durant el curs.

Per un altre costat, el MoraBanc Andorra va fer oficial ahir el fitxatge de Clevin Hannah, que arriba procedent de l’Herbalife Gran Canària. «Des de l’inici ha estat el nostre principal objectiu com a base, coneix la lliga, i ajudarà als nous arribats a la competició el que significa jugar a la Lliga Endesa», va explicar el general manager del club, Francesc Solana. «Serà un dels nostres jugadors principals, molt important per a les pròximes temporades, un base que ens ajudarà a jugar els finals de partit amb certa seguretat», remarcava.