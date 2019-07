Tal dia com avui de fa 9 anys...

Els últims fets han de servir per buscar alternatives

El president del Consell d’Administració de la CASS, Josep Maria Beal, en una entrevista a EL PERIÒDIC, va explicar els seus reptes després d’haver estat elegit en el càrrec, entre els quals destacaven fer entendre a totes les persones afiliades que la CASS «és una cosa nostra que hem de respectar i de la qual no podem abusar».

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació