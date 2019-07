Desclassificats 58 àmbits pendents d’urbanitzar

La Comissió territorial d’Urbanisme de l’Alt Pirineu va aprovar inicialment ahir el Pla director urbanístic (PDU) de la revisió de sòls no sostenibles en aquest àmbit. El Govern ha examinat 160 àmbits d’extensió urbana de 26 municipis pirinencs. Aquests sectors, amb 648 hectàrees tenien un potencial de 17.100 habitatges de nova construcció. El Pla proposa que 58 àmbits tornin a formar part de la xarxa d’espais naturals. Sumen un total de 210 hectàrees de superfície i, si s’arribessin a construir, tindrien un potencial de 4.706 habitatges. Us cas emblemàtic és el d’Espui, a la Vall Fosca, on s’havia de construir una estació d’esquí. Amb aquesta aprovació s’ha extingit un àmbit amb un potencial de construcció de 300 habitatges i s’ha modificat un segon sector amb una superfície urbanitzable de 500 habitatges i hotels. El sostre edificable d’aquest àmbit s’ha reduït en més d’un 90% i només s’hi podrà construir un hotel, sense habitatges.



A la Vall Fosca, deixant a banda el cas concret del nucli d’Espui, s’han extingit àmbits d’un total de 10 pobles on es podia construir fins a 352 habitatges. Pel que fa al volum d’habitatges que es podien construir i que ara amb el nou Pla s’han extingit destaca també el cas del municipi de Rialp. A indrets pròxims a la carretera d’accés a l’estació d’esquí de Port Ainé s’hi podien arribar a construir 1.136 habitatges, però amb aquesta aprovació s’ha extingit aquest creixement urbanístic. El mateix ha passat a l’àmbit del nucli de Roni, el darrer abans d’arribar a Port Ainé, on es podien construir 216 habitatges. Del municipi de Rialp destaca també les possibilitats de creixement de pobles amb tot just una vintena d’habitants on es podien construir més d’un centenar d’habitatges com a Beraní (137), Caregue (179), Escàs (104) o Surp (133).La Vall de Cardòs, al Pallars Jussà, és un dels municipis amb un volum d’àmbits extingits força significatiu; un total de 581 habitatges de cinc pobles.